Мы поделимся с вами секретами приготовления вкусного шашлыка. Итак, берите мясо и айда готовить вкусный шашлычок.

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Шашлык из свиной шеи – мягкий и сочный, стоит лишь правильно замариновать мясо и пожарить на углях.

Ингредиенты:

Свиная шея – 2 килограмма;

Репчатый лук – 1 килограмм;

Специи для шашлыка – по вкусу;

Соль, черный перец – по вкусу.



Чтобы шашлык получился вкусным, в первую очередь тщательно подбирайте мясо / Фото pixabay

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Приготовление:

Режем мясо на кубики средних размеров, примерно как 4 спичечных коробка. Режем лук полукольцами. Помещаем его в посуду для маринования и слегка перемешиваем, чтобы он дал сок. Кладем к луку мясо и все перемешиваем. Добавляем приправу, перемешиваем. Добавляем уксус и снова перемешиваем. Оставляем мясо мариноваться часа на два – три. Перед тем как начать нанизывать мясо на шампуры, солим его. Жарим шашлык, располагая шампуры над раскаленными углями. Готовый шашлык подаем с кетчупом или соусом из томатов собственного приготовления.



Маринад непосредственно влияет на вкус шашлыка / Фото pixabay

Томатный соус для шашлыка

Ингредиенты:

200 граммов помидор;

4 зубчика чеснока;

зелень петрушки.



Вкусный соус придаст пикантности шашлыку / Фото pixabay

Инструкция по приготовлению:

Все ингредиенты кладем в блендер и измельчаем в течение двух минут на полной мощности. Соус готов.