Ми поділимося з вами секретами приготування смачного шашлику. Отож, беріть м'ясо та гайда готувати смачний шашличок.
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Шашлик зі свинячої шиї – м'який і соковитий, варто лише правильно замаринувати м'ясо і посмажити на вугіллі.
Інгредієнти:
- Свиняча шия (ошийок) – 2 кілограми;
- Ріпчаста цибуля – 1 кілограм;
- Спеції для шашлику – на смак;
- Сіль, чорний перець – на смак.
Щоб шашлик вийшов смачним, в першу чергу ретельно підбирайте м'ясо / Фото pixabay
Приготування:
- Ріжемо м'ясо на кубики середніх розмірів, приблизно як 4 сірникових коробки.
- Ріжемо цибулю півкільцями. Поміщаємо її в посуд для маринування і злегка перемішуємо, щоб вона дала сік.
- Кладемо до цибулі м'ясо і все перемішуємо.
- Додаємо приправу, перемішуємо.
- Додаємо оцет і знову перемішуємо.
- Залишаємо м'ясо маринуватися години на дві – три.
- Перед тим як почати нанизувати м'ясо на шампури, солимо його.
- Смажимо шашлик, розташовуючи шампури над розжареним вугіллям.
- Готовий шашлик подаємо з кетчупом або соусом з томатів власного приготування.
Маринад безпосередньо впливає на смак шашлику / Фото pixabay
Томатний соус для шашлику
Інгредієнти:
- 200 грамів помідор;
- 4 зубчики часнику;
- зелень петрушки.
Смачний соус додасть пікантності шашлику / Фото pixabay
Інструкція по приготуванню:
Всі інгредієнти кладемо в блендер і подрібнюємо протягом двох хвилин на повній потужності. Соус готовий.