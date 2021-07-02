Ось і почався "шашликовий сезон", передчуваючи задоволення від трапези на природі, ми старанно маринуємо м'ясо, прагнучи приготувати найсмачніший шашлик, і тим самим здивувати друзів і рідних. Як не помилитися і зробити дійсно дуже смачний і апетитний шашлик з ошийка?