Які фільми та серіали стали найпопулярнішими у 2021 році: рейтинг від IMDb

14:10

Більшість з нас, мабуть, підбираючи черговий фільм чи серіал, звертають увагу на рейтинг IMDb. Так ось, портал з найбільшою у світі базою даних про кіно виділив ті стрічки, які найбільше обирали користувачі впродовж 2021 року.