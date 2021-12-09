Які фільми та серіали стали найпопулярнішими у 2021 році: рейтинг від IMDb
9 грудня 2021 , 14:10Читать новость на русском
Джерело:imdb
Більшість з нас, мабуть, підбираючи черговий фільм чи серіал, звертають увагу на рейтинг IMDb. Так ось, портал з найбільшою у світі базою даних про кіно виділив ті стрічки, які найбільше обирали користувачі впродовж 2021 року.
Судячи з переліку найпопулярніших фільмів та серіалів від IMDb, глядачів цьогоріч приваблювали супергеройські історії та фантастика. Список сформували на основі переглядів на сайті та у додатку сервісу.
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10 найпопулярніших фільмів 2021 року за версією IMDb
- "Дюна";
- "Загін самогубців: Місія навиліт";
- "Вічні";
- "Мортал Комбат";
- "Ліга справедливості Зака Снайдера";
- "Ґодзілла проти Конга";
- "Чорна вдова";
- "Армія мерців";
- "Круелла";
- "Шан-Чі та легенда десяти кілець".
Найпопулярніші фільми 2021 року за оцінками IMDb / Фото instagram
ТОП 10 серіалів 2021 року за версією IMDb
- "ВандаВіжен";
- "Локі";
- "Гра в кальмара";
- "Сокіл та Зимовий солдат"
- "Бріджертони";
- "Ходячі мерці";
- "Мейр із Істтауна";
- "Тінь і Кість";
- "Кобра Кай";
- "Люцифер".
Найпопулярніші серіали 2021 року за оцінками IMDb / Фото instagram
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Що таке IMDb
Internet Movie Database – це американський сайт, призначений для оцінки фільмів та серіалів. Корисною є система рейтингу на ресурсі, на яку орієнтуються багато юзерів. Проте слід розуміти, що рейтинг IMDb, який можна побачити поруч з іконкою фільму (наприклад, 7.9) – це середнє арифметичне всіх оцінок зареєстрованих користувачів.