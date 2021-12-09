Судя по списку самых популярных фильмов и сериалов от IMDb, в этом году зрителей привлекали супергеройские истории и фантастика. Список был сформирован на основе просмотров на сайте и в приложении сервиса.

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10 популярнейших фильмов 2021 года по версии IMDb

  1. "Дюна";
  2. "Отряд самоубийц: Миссия навылет";
  3. "Вечные";
  4. "Мортал Комбат";
  5. "Лига справедливости Зака ​​Снайдера";
  6. "Годзилла против Конга";
  7. "Черная вдова";
  8. "Армия мертвецов";
  9. "Круелла";
  10. "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Самые популярные фильмы 2021 года по оценке IMDb
Самые популярные фильмы 2021 года по оценкам IMDb / Фото instagram

ТОП 10 сериалов 2021 года по версии IMDb

  1. "ВандаВижен";
  2. "Локи";
  3. "Игра в кальмара";
  4. "Сокол и Зимний солдат"
  5. "Бриджертоны";
  6. "Ходячие мертвецы";
  7. "Мэйр из Исттауна";
  8. "Тень и Кость";
  9. "Кобра Кай";
  10. "Люцифер".

Самые популярные сериалы 2021 года по оценкам IMDb
Самые популярные сериалы 2021 года по оценкам IMDb / Фото instagram

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