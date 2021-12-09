Судя по списку самых популярных фильмов и сериалов от IMDb, в этом году зрителей привлекали супергеройские истории и фантастика. Список был сформирован на основе просмотров на сайте и в приложении сервиса.

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10 популярнейших фильмов 2021 года по версии IMDb

"Дюна"; "Отряд самоубийц: Миссия навылет"; "Вечные"; " Мортал Комбат "; "Лига справедливости Зака ​​Снайдера"; "Годзилла против Конга"; "Черная вдова"; "Армия мертвецов"; "Круелла"; "Шан-Чи и легенда десяти колец".



Самые популярные фильмы 2021 года по оценкам IMDb / Фото instagram

ТОП 10 сериалов 2021 года по версии IMDb

"ВандаВижен"; "Локи"; "Игра в кальмара"; "Сокол и Зимний солдат" "Бриджертоны"; "Ходячие мертвецы"; "Мэйр из Исттауна"; "Тень и Кость"; "Кобра Кай"; "Люцифер".



Самые популярные сериалы 2021 года по оценкам IMDb / Фото instagram

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