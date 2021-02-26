Найнезвичайніші проєкти сучасних мостів, що вражають своєю неординарністю

Міст – один із найдревніших винаходів людства. Сьогодні в усьому світі збудовано тисячі мостів найрізноманітніших архітектурних форм. Одні такі ж прості, як і століття тому – десятки колод, кинутих через лісовий струмок, інші стали справжніми шедеврами архітектури та геніальними інженерними конструкціями – вони оригінальні та вражають своєю красою і величчю.

Розвиток людської думки вражає. Крім створення необхідних і функціональних речей людина не забуває і про естетичну складову конструкцій.

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Міст Sölvesborg, Сельвесборг, Швеція

Міст Sölvesborg – найдовший у Європі пішохідний міст (744 метри). Над проєктом освітлення споруди попрацювала фірма світлового дизайну.



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Міст Helix, Марина-Бей, Сінгапур

Уперше в конструкції моста було застосовано форму подвійної спіралі. Така структура символізує життя, оновлення і зростання. Міст розташований поруч із казино Marina Bay Sands вартістю 5,7 млрд дол.



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Міст Køge North Station, Кеге, Данія

Міст включає виходи на паркування і залізничні платформи. Крім того, він поєднує функції станції та розважального центру.



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Міст Puente Laguna Garzon, Гарсон, Уругвай

Краса кругового моста розкривається тільки з висоти. Він замінив поромну переправу. Завдяки незвичайній конструкції Puente Laguna створює враження лагуни всередині іншої лагуни.



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Міст Cirkelbroen, Копенгаген, Данія

П'ять круглих платформ зі щоглами нагадують човни, що пливуть по гавані.



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Міст Zhangjiajie Canyon, Чжанцзяцзе, Китай

Даний пішохідний міст Zhangjiajie Canyon є найбільшою у світі спорудою зі скляною підлогою. Довжина моста – 420 м, висота – 295. Його використовують як майданчик для банджі-джампінгу та подіум для показу.



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Міст Nine Elms, Лондон, Великобританія

Вигнута структура пішохідного моста багатьом здається сумнівним рішенням. Критики побоюються, що нова споруда, будівництво якої ще не почалося, знищить Сади Пімліко, одне з небагатьох зелених насаджень у цьому районі міста.



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Міст Garden, Лондон, Великобританія

Вартість моста, покритого деревами та рослинами 275 млн дол. Невеликі балкони по всій протяжності моста дозволять закоханим парам гуляти та відчути увесь смак романтики.



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Міст Danjiang, Тайбей, Тайвань

Довжина мосту складає 900 метрів – за даними компанії, це найдовший у світі міст з одинарним пілоном і асиметричним розташуванням вант. Простий дизайн має створити візуальний ефект, при цьому не заважаючи насолоджуватися заходом сонця.



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Міст Lucky Knot, Чанша, Китай

Назва ("Щасливий вузол") і форма моста пов'язані з національним китайським мистецтвом декоративного плетіння і закликають удачу.



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