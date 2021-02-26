Найнезвичайніші проєкти сучасних мостів, що вражають своєю неординарністю

Джерело:24 канал
Міст – один із найдревніших винаходів людства. Сьогодні в усьому світі збудовано тисячі мостів найрізноманітніших архітектурних форм. Одні такі ж прості, як і століття тому – десятки колод, кинутих через лісовий струмок, інші стали справжніми шедеврами архітектури та геніальними інженерними конструкціями – вони оригінальні та вражають своєю красою і величчю.
Розвиток людської думки вражає. Крім створення необхідних і функціональних речей людина не забуває і про естетичну складову конструкцій.
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Міст Sölvesborg – найдовший у Європі пішохідний міст (744 метри). Над проєктом освітлення споруди попрацювала фірма світлового дизайну.
Фото businessinsider
Уперше в конструкції моста було застосовано форму подвійної спіралі. Така структура символізує життя, оновлення і зростання. Міст розташований поруч із казино Marina Bay Sands вартістю 5,7 млрд дол.
Фото bridge
Міст включає виходи на паркування і залізничні платформи. Крім того, він поєднує функції станції та розважального центру.
Фото businessinsider
Краса кругового моста розкривається тільки з висоти. Він замінив поромну переправу. Завдяки незвичайній конструкції Puente Laguna створює враження лагуни всередині іншої лагуни.
Фото bridge
П'ять круглих платформ зі щоглами нагадують човни, що пливуть по гавані.
Фото bridge
Даний пішохідний міст Zhangjiajie Canyon є найбільшою у світі спорудою зі скляною підлогою. Довжина моста – 420 м, висота – 295. Його використовують як майданчик для банджі-джампінгу та подіум для показу.
Фото businessinsider
Вигнута структура пішохідного моста багатьом здається сумнівним рішенням. Критики побоюються, що нова споруда, будівництво якої ще не почалося, знищить Сади Пімліко, одне з небагатьох зелених насаджень у цьому районі міста.
Фото bridge
Вартість моста, покритого деревами та рослинами 275 млн дол. Невеликі балкони по всій протяжності моста дозволять закоханим парам гуляти та відчути увесь смак романтики.
Фото businessinsider
Довжина мосту складає 900 метрів – за даними компанії, це найдовший у світі міст з одинарним пілоном і асиметричним розташуванням вант. Простий дизайн має створити візуальний ефект, при цьому не заважаючи насолоджуватися заходом сонця.
Фото bridge
Назва ("Щасливий вузол") і форма моста пов'язані з національним китайським мистецтвом декоративного плетіння і закликають удачу.
Фото businessinsider