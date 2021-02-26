Мост – одно из древнейших изобретений человечества. Сегодня во всем мире построены тысячи мостов самых разнообразных архитектурных форм. Одни такие же простые, как и века назад – десятки бревен, брошенных через лесной ручей, другие стали настоящими шедеврами архитектуры и гениальными инженерными конструкциями – ни оригинальные и поражают своей красотой и величием.

Развитие человеческой мысли поражает. Кроме создания необходимых и функциональных вещей человек не забывает и об эстетической составляющей конструкций.

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Мост Sölvesborg, Сёлвесборг, Швеция

Мост Sölvesborg – самый длинный в Европе пешеходный мост (744 метра). Над проектом освещения сооружения поработала фирма светового дизайна.



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Мост Helix, Марина-Бэй, Сингапур

Впервые в конструкции моста была применена форма двойной спирали. Такая структура символизирует жизнь, обновление и рост. Мост расположен рядом с казино Marina Bay Sands стоимостью 5,7 млрд. долл.



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Мост Køge North Station, Кеге, Дания

Мост включает выходы на парковку и железнодорожные платформы. Кроме того, он совмещает функции станции и развлекательного центра.



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Мост Puente Laguna Garzon, Гарсон, Уругвай

Красота кругового моста раскрывается только с высоты. Он заменил паромную переправу. Благодаря необычной конструкции Puente Laguna создает впечатление лагуны внутри другой лагуны.



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Мост Cirkelbroen, Копенгаген, Дания

Пять круглых платформ с мачтами напоминают лодки, плывущие по гавани.



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Мост Zhangjiajie Canyon, Чжанцзяцзе, Китай

Данный пешеходный мост Zhangjiajie Canyon является крупнейшей в мире сооружением со стеклянным полом. Длина моста – 420 м, высота – 295. Его используют как площадку для банджи-джампинга и подиум для показа.



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Мост Nine Elms, Лондон, Великобритания

Изогнутая структура пешеходного моста многим кажется сомнительным решением. Критики опасаются, что новое сооружение, строительство которого еще не началось, уничтожит Сады Пимлико, одно из немногих зеленых насаждений в этом районе города.



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Мост Garden, Лондон, Великобритания

Стоимость моста, покрытого деревьями и растениями 275 млн долл. Небольшие балконы по всей протяженности моста позволят влюбленным парам гулять и почувствовать весь вкус романтики.



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Мост Danjiang, Тайбэй, Тайвань

Длина моста составляет 900 метров – по данным компании, это самый длинный в мире мост с одинарным пилоном и асимметричным расположением вант. Простой дизайн должен создать визуальный эффект, при этом не мешая наслаждаться закатом.



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Мост Lucky Knot, Чанша, Китай

Название ("Счастливый узел") и форма моста связаны с национальным китайским искусством декоративного плетения и призывают удачу.



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