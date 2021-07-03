Найлегший спосіб розпалити вугілля в мангалі за допомогою підручних засобів – пляшки та газети
Джерело:24 канал
"На шашлики" – один з найпопулярніших і найдоступніших сьогодні напрямів внутрішнього туризму. Але іноді спроби приготувати м'ясо на вугіллі закінчуються вже на стадії розпалювання мангала. Ви теж зазнавали такої прикрої поразки? Відтепер усе буде інакше!
І станеться це завдяки звичайній пластиковій пляшці та газеті. З цими чарівними помічницями в розпалюванні мангала ви не знатимете собі рівних.
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Як оперативно розпалити вугілля в мангалі якщо під рукою немає спеціальних засобів, а є тільки пляшка та газета?
Вам знадобиться мангал з підготовленим вугіллям, звичайна газета, сірники та будь-яка пляшка.
Розпалити мангал з вугіллям таким способом, виявляється, дуже легко / Фото reddit
- Спочатку беремо пляшку і наливаємо в неї трохи води, якщо вона була порожня.
- Наступним кроком буде обертання посудини добре розім'ятою газетою.
- Отриману з газети та пляшки конструкцію необхідно обкласти вугіллям, приблизно до середини висоти.
- Після цього пляшка акуратним рухом витягується так, щоб у вугіллі залишилася тільки газета.
- Можна її підпалювати.
- Коли папір горить, вугілля стрімко нагріється.
- Засипати воронку гарячим вугіллям.
- Все, готово! Мангал з вугіллям розпалений.
Мангал з вугіллям розпалений, час смажити шашлик / Фото pixabay