Найлегший спосіб розпалити вугілля в мангалі за допомогою підручних засобів – пляшки та газети

"На шашлики" – один з найпопулярніших і найдоступніших сьогодні напрямів внутрішнього туризму. Але іноді спроби приготувати м'ясо на вугіллі закінчуються вже на стадії розпалювання мангала. Ви теж зазнавали такої прикрої поразки? Відтепер усе буде інакше!

І станеться це завдяки звичайній пластиковій пляшці та газеті. З цими чарівними помічницями в розпалюванні мангала ви не знатимете собі рівних.

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Як оперативно розпалити вугілля в мангалі якщо під рукою немає спеціальних засобів, а є тільки пляшка та газета?

Вам знадобиться мангал з підготовленим вугіллям, звичайна газета, сірники та будь-яка пляшка.



Розпалити мангал з вугіллям таким способом, виявляється, дуже легко / Фото reddit

Спочатку беремо пляшку і наливаємо в неї трохи води, якщо вона була порожня. Наступним кроком буде обертання посудини добре розім'ятою газетою. Отриману з газети та пляшки конструкцію необхідно обкласти вугіллям, приблизно до середини висоти. Після цього пляшка акуратним рухом витягується так, щоб у вугіллі залишилася тільки газета. Можна її підпалювати. Коли папір горить, вугілля стрімко нагріється. Засипати воронку гарячим вугіллям. Все, готово! Мангал з вугіллям розпалений.

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.



Мангал з вугіллям розпалений, час смажити шашлик / Фото pixabay