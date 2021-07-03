І станеться це завдяки звичайній пластиковій пляшці та газеті. З цими чарівними помічницями в розпалюванні мангала ви не знатимете собі рівних.

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Як оперативно розпалити вугілля в мангалі якщо під рукою немає спеціальних засобів, а є тільки пляшка та газета?

Вам знадобиться мангал з підготовленим вугіллям, звичайна газета, сірники та будь-яка пляшка.

Розпалювання мангала вугіллям
Розпалити мангал з вугіллям таким способом, виявляється, дуже легко / Фото reddit

  1. Спочатку беремо пляшку і наливаємо в неї трохи води, якщо вона була порожня.
  2. Наступним кроком буде обертання посудини добре розім'ятою газетою.
  3. Отриману з газети та пляшки конструкцію необхідно обкласти вугіллям, приблизно до середини висоти.
  4. Після цього пляшка акуратним рухом витягується так, щоб у вугіллі залишилася тільки газета.
  5. Можна її підпалювати.
  6. Коли папір горить, вугілля стрімко нагріється.
  7. Засипати воронку гарячим вугіллям.
  8. Все, готово! Мангал з вугіллям розпалений.

Мангал розпалений з вугіллям
Мангал з вугіллям розпалений, час смажити шашлик / Фото pixabay