И произойдет это благодаря обычной пластиковой бутылке и газете. С этими волшебными помощницами в разжигании мангала вы не будете знать себе равных.

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Как оперативно разжечь угли в мангале если под рукой нет специальных средств, а есть только бутылка и газета?

Вам понадобится мангал с подготовленным углем, обычная газета, спички и любая бутылка.

Розпалювання мангала вугіллям
Разжечь мангал с углями таким способом, оказывается, очень легко / Фото reddit

  1. Сначала берем бутылку и наливаем в нее немного воды, если она была пуста.
  2. Следующим шагом будет обматывание сосуда хорошо размятой газетой.
  3. Полученную из газеты и бутылки конструкцию необходимо обложить углем, примерно до середины высоты.
  4. После этого бутылка аккуратным движением извлекается так, чтобы в угле осталась только газета.
  5. Теперь можно ее поджигать.
  6. Когда бумага горит, уголь стремительно нагреется.
  7. Засыпать воронку горячими углями.
  8. Все, готово! Мангал с углями разожженный.

Мангал розпалений з вугіллям
Мангал с углями разожженный, можно жарить шашлык / Фото pixabay