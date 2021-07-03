И произойдет это благодаря обычной пластиковой бутылке и газете. С этими волшебными помощницами в разжигании мангала вы не будете знать себе равных.

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Как оперативно разжечь угли в мангале если под рукой нет специальных средств, а есть только бутылка и газета?

Вам понадобится мангал с подготовленным углем, обычная газета, спички и любая бутылка.



Разжечь мангал с углями таким способом, оказывается, очень легко / Фото reddit

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Сначала берем бутылку и наливаем в нее немного воды, если она была пуста. Следующим шагом будет обматывание сосуда хорошо размятой газетой. Полученную из газеты и бутылки конструкцию необходимо обложить углем, примерно до середины высоты. После этого бутылка аккуратным движением извлекается так, чтобы в угле осталась только газета. Теперь можно ее поджигать. Когда бумага горит, уголь стремительно нагреется. Засыпать воронку горячими углями. Все, готово! Мангал с углями разожженный.



Мангал с углями разожженный, можно жарить шашлык / Фото pixabay