Найкурйозніші випадки судових позовів

Курйозні випадки в правовій сфері – не рідкість. Зала суду – не місце для жартів, але навіть тут іноді звучать слова, здатні викликати подив і сміх. Любителі пива судяться з компанією, що показала "неправдиву рекламу" або з аптекою – за продаж заспокійливих.

Тому ми приготували для вас добірку найбезглуздіших позовів.

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Чоловік вимагав від екс-дружини повернути йому нирку

Американський хірург Річард Батіста після розлучення зажадав від дружини повернути йому свою нирку, яку він пожертвував для порятунку її життя. А якщо цю умову не буде виконано, то Річард має намір стягнути компенсацію з дружини в розмірі 1,5 млн дол.



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Бетмен судиться з Бетменом

Мер турецького міста Бетмен подав до суду на компанію Warner Bros за те, що вона незаконно використовувала історичну назву міста у фільмі, без його на те згоди.



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Школяр подав до суду на школу

Батьки 16-річного учня подали позов проти американської школи та звинуватили вчительку в тому, що вона розбудила їхнього сина, який заснув під час уроку, через що підліток оглух на одне вухо.



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Американець подав до суду на Майкла Джордана за те, що баскетболіст на нього схожий

У 2006 році Аллен Хекард подав позов проти Майкла Джордана за "моральні страждання", які він відчуває через зовнішню схожість зі спортсменом.



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Жінка подала до суду через зламану через дитину щиколотку

Кетлін Робертсон з Остіна відсудила $ 780,000 за травму, отриману через те, що спіткнутися об малюка, який грався в її магазині. Найцікавіше те, що дитина виявилася… її власним сином.



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Винне лише пиво

Американець з Кентуккі подав до суду на місцеву пивоварну компанію, звинувачуючи її в неправдивій рекламі. Реклама пива обіцяла зробити його щасливою та успішною людиною, але скільки він не пив пива, удачі не було.

Його заяву суд обіцяв прийняв до розгляду.



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Хотіли як краще, а винне печиво

У 2005 році двоє дівчат-підлітків вирішили порадувати своїх сусідів печивом власного приготування. Однак одна з сусідок, на ім'я Ваніта Янг, не оцінила сюрприз і подала на дівчат до суду, оскільки нібито їхній стукіт у двері спровокував у жінки напад тривоги.



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Клієнт банку подав позов на суму, що перевищує суму ВВП всієї Землі

Далтон Чісколм подав позов проти найбільшого банку США, Bank of America, тому що йому не сподобалося обслуговування. Клієнт вимагав покласти на його рахунок 1,784 трлн дол.



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Чоловік подав до суду на аптеку, яка продала йому заспокійливе

Скотт Симон із Нью-Джерсі купив у аптеці сильне заспокійливе, яке в чималій дозі випив на вечірці, й у результаті чого впав у кому. Після того як чоловік фактично побував на тому світі, він подав до суду не лише на аптеку, а й на всіх відвідувачів клубу і навіть на американську фармацевтичну компанію Pfizer.



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