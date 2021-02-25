Курьезные случаи в правовой сфере – не редкость. Зал суда – не место для шуток, но даже здесь иногда звучат слова, способные вызвать удивление и смех. Любители пива судятся с компанией, которая показала "ложную рекламу" или с аптекой – за продажу успокоительных.

Поэтому мы подготовили для вас подборку самых нелепых исков.

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Мужчина требовал от экс-супруги вернуть ему почку

Американский хирург Ричард Батиста после развода потребовал от жены вернуть ему свою почку, которую он пожертвовал для спасения ее жизни. Если условие не будет выполнено, Ричард намерен взыскать компенсацию с жены в размере 1,5 млн. долл.



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Бетмен судится с Бетменом

Мэр турецкого города Бэтмен подал в суд на компанию Warner Bros за то, что она незаконно использовала историческое название города в фильме, без его согласия.



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Школьник подал в суд на школу

Родители 16-летнего ученика подали иск против американской школы и обвинили учительницу в том, что она разбудила их сына, который уснул во время урока, из-за чего подросток оглох на одно ухо.



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Американец подал в суд на Майкла Джордана за то, что баскетболист на него похож

В 2006 году Аллен Хекард подал иск против Майкла Джордана за "нравственные страдания", которые он испытывает из-за внешнего сходства со спортсменом.



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Женщина подала в суд из-за сломанной из-за ребенка щиколотки

Кэтлин Робертсон из Остина отсудила $ 780,000 за травму, полученную из-за того, что споткнулась о малыша, который играл в ее магазине. Самое интересное то, что ребенок оказался ... ее собственным сыном.



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Виновато только пиво

Американец из Кентукки подал в суд на местную пивоваренную компанию, обвиняя ее в неправдивой рекламе. Реклама пива обещала сделать его счастливым и успешным человеком, но сколько он ни пил пива, удачи не было.

Его заявление суд принял к рассмотрению.



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Хотели как лучше, а виновато печенье

В 2005 году двое девочек-подростков решили порадовать своих соседей печеньем собственного приготовления. Однако одна из соседок, по имени Ванита Янг, не оценила сюрприза и подала на девушек в суд, поскольку якобы их стук в дверь спровоцировал у женщины приступ тревоги.



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Клиент банка подал иск на сумму, превышающую сумму ВВП всей Земли

Далтон Чисколм подал иск против крупнейшего банка США, Bank of America, потому что ему не понравилось обслуживанием. Клиент требовал положить на его счет 1784 трлн. долл.



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Мужчина подал в суд на аптеку, которая продала ему успокоительное

Скотт Симон из Нью-Джерси купил в аптеке сильное успокоительное, которое в немалой дозе выпил на вечеринке, и в результате чего впал в кому. После того как человек фактически побывал на том свете, он подал в суд не только на аптеку, но и на всех посетителей клуба и даже на американскую фармацевтическую компанию Pfizer.



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