Наґетси як у McDonald's: дуже прості рецепти приготування

Наґетси з McDonald's уже стали легендою. Однак поласувати ними можна й удома, приготувавши власноруч. Ми дібрали для вас кілька ідеальних рецептів курячих наґетсів, які готуються швидко й без мороки.

Рецепт № 1

Час приготування : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Кількість порцій : 10 – 12 наґетсів

: 10 – 12 наґетсів Калорійність: 784 ккал на 100 г

Класичні наґетси / Фото Pixabay

Це класичний рецепт справжніх курячих наґетсів, подібних до тих, що можна скуштувати в McDonald's. До смаколиків можна подати різні варіації соусів.

Інгредієнти:

– 3 курячі грудки без кісток і шкіри– 1/2 ст солі– 2 яйця– 1 1/2 склянки– кукурудзяне борошно– 1 склянка води– 2 ст гірчиці– 1 ст ложка часникового порошку– 1 ст ложка цибулевого порошку– 1 ч. ложка чорного меленого перцю– 1 склянка пшеничного борошна– олія соняшникова

Приготування:

У кухонний комбайн додайте курячі грудки без кісток та шкіри, сіль та яйце. Повинен вийти пастоподібний фарш. Вологими руками сформуйте наґетси і занурте у кукурудзяне борошно. У велику миску додайте воду, яйце, гірчицю, часниковий порошок, цибулевий порошок, мелений чорний перець, сіль, кукурудзяного борошна та пшеничного борошна. Усе добре перемішати. Занурте курку в кляр. Покладіть на деко, застелене папером для випікання і дайте охолонути в холодильнику протягом 1 години. Підігрійте олію у сотейнику і смажте наґетси у ньому 5 хвилин з кожної сторони. Потім викладіть їх на паперову серветку, щоб стекла лишня олія. Подавати теплим із соусами на вибір.

Рецепт № 2

Час приготування : 35 хвилин

Кількість порцій : 16 на ґ етсів

ґ Калорійність: 227 ккал на 100 г

Запечені наґетси / Фото Pinterest

Рецепт для справжніх ласунів, які слідкують за фігурою та тих, хто любить похрумтіти. Курячі наґетси в такому виконанні стануть відмінною закускою до фільму. Наґетси запікаються у духовій печі.

Інгредієнти:

– 1 ½ склянки панірувальних сухарів– антипригарний спрей– 1 чайна ложка солі– 1 чайна ложка меленого чорного перцю– 1 чайна ложка цибулевого порошку– 1 чайна ложка паприки– ½ чайна ложка часникового порошку– 2 великих яйця– 2 столові ложки молока на вибір– 4 курячі грудки без шкіри та кісток, нарізані середніми шматками

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм. Додайте панірувальні сухарі на велике деко і розкладіть рівним шаром. Потрібно щедро обприскати панірувальні сухарі антипригарним спреєм. Випікайте 2 хвилини, потім перемішайте їх, і знову випікайте 2-3 хвилини поки сухарі не стануть золотисто-коричневими. Духову піч не вимикайте. Перекладіть панірувальні сухарі в миску. Змішайте з усіма спеціями: сіль, чорний перець, цибулевий порошок, паприку, часниковий порошок та каєнський перець. В окремій мисці збийте яйця та молоко. Велике деко вистеліть металевою решіткою. Обприскуйте антипригарним кулінарним спреєм. Далі кожен курячий шматок потрібно вимочити у молочну-яєчну суміш, а потім повністю покрити сухарями. Покладіть всі курячі шматочки на решітку на відстані приблизно 4 сантиметри. Щедро обприскайте верхівки курячих наґетсів антипригарним спреєм. Випікайте в духовці 15-20 хвилин до готовності.

Рецепт № 3

Час приготування : 35 хвилин

Кількість порцій : 24 на ґ етси

ґ Калорійність: 371 ккал на 100 г

Наґетси з пармезаном / Фото Unsplash

Наґетси з перчинкою! Цей рецепт не для слабких. Смакуйте гостренькими наґетсами з різними соусами. Буде ще смачніше!

Інгредієнти:

–

–

–

–

–

–

–

–

1/2 склянки панірувальних сухарів1/2 склянки тертого пармезану1/2 чайної ложки гострого перцю чилі1 чайна ложка солі1/4 склянки вершкового масла, розтопленогокурячі філе без шкіри та кісток, розрізані на шматочки середнього розміру

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм. Змішайте панірувальні сухарі, сир і, за бажанням, перець чилі. Помістіть масло в окрему неглибоку миску. Занурте шматочки курки у вершкове масло, потім у суміш з спецій та сухарів, покриваючи усю поверхню м’яса. Помістіть курку на змащену олією форму для випікання, далі потрібно посипати сухою сумішшю, що залишилася. Випікайте 20-25 хвилин або до тих пір, поки не з’явиться золота скоринка.

Смакуйте із задоволенням!