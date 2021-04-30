Рецепт № 1
- Час приготування: 1 година 30 хвилин
- Кількість порцій: 10 – 12 наґетсів
- Калорійність: 784 ккал на 100 г
Класичні наґетси / Фото Pixabay
Це класичний рецепт справжніх курячих наґетсів, подібних до тих, що можна скуштувати в McDonald's. До смаколиків можна подати різні варіації соусів.
Інгредієнти:
Приготування:
- У кухонний комбайн додайте курячі грудки без кісток та шкіри, сіль та яйце. Повинен вийти пастоподібний фарш.
- Вологими руками сформуйте наґетси і занурте у кукурудзяне борошно.
- У велику миску додайте воду, яйце, гірчицю, часниковий порошок, цибулевий порошок, мелений чорний перець, сіль, кукурудзяного борошна та пшеничного борошна. Усе добре перемішати.
- Занурте курку в кляр. Покладіть на деко, застелене папером для випікання і дайте охолонути в холодильнику протягом 1 години.
- Підігрійте олію у сотейнику і смажте наґетси у ньому 5 хвилин з кожної сторони. Потім викладіть їх на паперову серветку, щоб стекла лишня олія.
- Подавати теплим із соусами на вибір.
Рецепт № 2
- Час приготування: 35 хвилин
- Кількість порцій: 16 наґетсів
- Калорійність: 227 ккал на 100 г
Запечені наґетси / Фото Pinterest
Рецепт для справжніх ласунів, які слідкують за фігурою та тих, хто любить похрумтіти. Курячі наґетси в такому виконанні стануть відмінною закускою до фільму. Наґетси запікаються у духовій печі.
Інгредієнти:
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм.
- Додайте панірувальні сухарі на велике деко і розкладіть рівним шаром. Потрібно щедро обприскати панірувальні сухарі антипригарним спреєм. Випікайте 2 хвилини, потім перемішайте їх, і знову випікайте 2-3 хвилини поки сухарі не стануть золотисто-коричневими. Духову піч не вимикайте.
- Перекладіть панірувальні сухарі в миску. Змішайте з усіма спеціями: сіль, чорний перець, цибулевий порошок, паприку, часниковий порошок та каєнський перець.
- В окремій мисці збийте яйця та молоко.
- Велике деко вистеліть металевою решіткою. Обприскуйте антипригарним кулінарним спреєм.
- Далі кожен курячий шматок потрібно вимочити у молочну-яєчну суміш, а потім повністю покрити сухарями. Покладіть всі курячі шматочки на решітку на відстані приблизно 4 сантиметри.
- Щедро обприскайте верхівки курячих наґетсів антипригарним спреєм. Випікайте в духовці 15-20 хвилин до готовності.
Рецепт № 3
- Час приготування: 35 хвилин
- Кількість порцій: 24 наґетси
- Калорійність: 371 ккал на 100 г
Наґетси з пармезаном / Фото Unsplash
Наґетси з перчинкою! Цей рецепт не для слабких. Смакуйте гостренькими наґетсами з різними соусами. Буде ще смачніше!
Інгредієнти:
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм. Змішайте панірувальні сухарі, сир і, за бажанням, перець чилі.
- Помістіть масло в окрему неглибоку миску. Занурте шматочки курки у вершкове масло, потім у суміш з спецій та сухарів, покриваючи усю поверхню м’яса.
- Помістіть курку на змащену олією форму для випікання, далі потрібно посипати сухою сумішшю, що залишилася. Випікайте 20-25 хвилин або до тих пір, поки не з’явиться золота скоринка.
Смакуйте із задоволенням!