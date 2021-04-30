Рецепт № 1
- Время приготовления: 1 час 30 минут
- Количество порций: 10 – 12 нагетсов
- Калорийность: 784 ккал на 100 г
Классические наггетсы / Фото Pinterest
Это классический рецепт настоящих куриных нагетсов, подобных тем, что можно попробовать в Макдональдсе. К вкусностям можно подать различные вариации соусов.
Ингредиенты:
Приготовление:
- В кухонный комбайн добавьте куриные грудки без костей и кожи, соль и яйцо. Должен выйти пастообразный фарш.
- Влажными руками сформируйте наггетсы и погрузите в кукурузную муку.
- В большую миску добавьте воду, яйцо, горчицу, чесночный порошок, луковый порошок, молотый черный перец, соль, кукурузную муку и пшеничную муку. Все хорошо перемешать.
- Погрузите курицу в кляр. Положите на противень, застеленный бумагой для выпечки и дайте остыть в холодильнике в течение 1 часа.
- Подогрейте масло в сотейнике и обжарьте наггетсы в нем 5 минут с каждой стороны. Затем выложите их на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
- Подавать теплыми с соусами на выбор.
Рецепт № 2
- Время приготовления: 35 минут
- Количество порций: 16 нагетсов
- Калорийность: 227 ккал на 100 г
Запеченные наггетсы / Фото Pinterest
Рецепт для настоящих сладкоежек, следящих за фигурой и тех, кто любит похрустеть. Куриные наггетсы в таком исполнении будут отличной закуской к фильму. Наггетсы запекаются в духовой печи.
Ингредиенты:
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию.
- Добавьте панировочные сухари на большой противень и разложите ровным слоем. Нужно щедро опрыскать панировочные сухари антипригарным спреем. Выпекайте 2 минуты, затем перемешайте их и снова выпекайте 2-3 минуты пока сухари не станут золотисто-коричневыми. Духовую печь не выключайте.
- Переложите панировочные сухари в миску. Смешайте со всеми специями: соль, черный перец, луковый порошок, паприку, чесночный порошок.
- В отдельной миске взбейте яйца и молоко.
- Большой противень выстелить металлической решеткой. Опрыскивайте антипригарным кулинарным спреем.
- Далее каждый куриный кусок нужно вымочить в молочно-яичную смесь, а затем полностью покрыть смесью из сухарей и специй. Положите все куриные кусочки на решетку на расстоянии примерно 4 сантиметра.
- Щедро опрыскайте верхушки куриных наггетсов антипригарным спреем. Выпекайте в духовке 15-20 минут до готовности.
Рецепт № 3
- Время приготовления: 35 минут
- Количество порций: 24 наггетсы
- Калорийность: 371 ккал на 100 г
Наггетсы с пармезаном / Фото Unsplash
Наггетсы с перчинкой! Этот рецепт не для слабых. Наслаждайтесь остренькими наггетсы с различными соусами. Будет еще вкуснее!
Ингредиенты:
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию. Смешайте панировочные сухари, сыр и, по желанию, перец чили.
- Поместите масло в отдельную неглубокую миску. Окуните кусочки курицы в сливочное масло, затем в смесь из специй и сухарей, покрывая всю поверхность мяса.
- Поместите курицу на смазанную маслом форму для выпекания, дальше нужно посыпать сухой смесью, которая осталась. Выпекайте 20-25 минут или до тех пор, пока не появится золотистая корочка.
Кушайте с удовольствием!