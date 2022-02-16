Морквяна шаурма без лаваша: оригінальний рецепт, який підкорить справжніх гурманів

Шаурма у всіх асоціюється з м'ясом, ну максимум – з фалафелем. Але ми будемо не ми, якщо не запропонуємо альтернативний рецепт.

То як щодо морквяної шаурми? Таку варіацію фастфуду точно варто спробувати. Ба більше, готувати її доволі просто навіть у домашніх умовах. Настав час знову трохи поекспериментувати на кухні разом з Ідеями 24! Запевняємо, результатом ви будете вражені.

І ще Олімпіада-2022 в Пекіні: де дивитися спортивні змагання

Морквяна шаурма: цікавий рецепт вуличної їжі

Інгредієнти:

Морква – 120 грамів;

Яйця – 2 штуки;

Сир м'який (домашній) 2% – 120 грамів;

Помідори – 120 грамів;

Твердий сир – 80 грамів;

Гірчиця – 5 грамів;

Кріп – 15 грамів;

Сіль, спеції – на ваш смак.

Як приготувати морквяну шаурму без лаваша

Моркву натріть на тертці та змішайте її зі збитими яйцями. Посоліть, приправте і добре усе перемішайте. Вилийте суміш на встелену пергаментом форму для запікання та відправте у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте коржику охолонути, а тим часом приготуйте соус та начинку. Для цього домашній сир змішайте з гірчицею, змастіть цим морквяний корж. Далі розкладіть порізані помідори, а зверху – тертий твердий сир та кріп. Згорніть акуратно у рулет і насолоджуйтеся здоровою шаурмою.

Смачного!

Читайте також Цей ніжний паштет з курячої печінки готуйтеся за лічені хвилини: покроковий рецепт у відео



Морквяна шаурма / Фото instagram Надії Пахірко

Пропустили прем’єру довгоочікуваного фільму чи серіалу? Не засмучуйтесь, адже на OLL.TV можна знайти всі головні кіноновинки. Реєструйтесь на онлайн-платформі та легально дивіться улюблені стрічки у високій якості.

Текст публікації Надії Пахірко:

Помічали, що після дієт тіло стає стрункішим, а самопочуття погіршується? Начебто на вагах -10 кг, а щастя не побільшало. Навіть навпаки. Волосся випадає, живіт болить, суглоби ниють. А сил не вистачає навіть на повсякденні справи. Усе тому, що раціон будь-якої дієти незбалансований. Часто ми чогось недоотримуємо.

Якщо урізати білок, то страждають м'язи, імунітет та волосся. Недоотримали жирів – можуть утворитися каміння у жовчному. Якщо прибрати повільні вуглеводи, то спатимеш на ходу. Щоб з кілограмами не втратити здоров'я, потрібно харчуватися правильно. Таку шаурму, наприклад, можна з'їсти на сніданок. Це смачно та корисно! Спробуйте самі.

Морквяна шаурма

Інгредієнти:

Морква – 120 гр

Яйця – 2 шт.

Сир м'який 2% - 120 гр

Помідори – 120 гр

Сир до 25% – 80 гр

Гірчиця – 5 гр

Кріп – 15 гр

Сіль, спеції – на смак.

⠀

Готуємо:

Яйця збити і змішати з тертою морквою.

Посолити, додати спеції.

Викласти на лист, застелений пергаментним папером, розподілити у формі прямокутника.

Випікати при t 180°C близько 15 хвилин.

Почекати, доки трохи охолоне.

М'який сир змішати з гірчицею, змастити морквяний корж.

Розкласти порізані помідори.

Зверху тертий сир та подрібнений кріп.

Згорнути у рулет.