Морквяна шаурма без лаваша: оригінальний рецепт, який підкорить справжніх гурманів
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Шаурма у всіх асоціюється з м'ясом, ну максимум – з фалафелем. Але ми будемо не ми, якщо не запропонуємо альтернативний рецепт.
То як щодо морквяної шаурми? Таку варіацію фастфуду точно варто спробувати. Ба більше, готувати її доволі просто навіть у домашніх умовах. Настав час знову трохи поекспериментувати на кухні разом з Ідеями 24! Запевняємо, результатом ви будете вражені.
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Морквяна шаурма: цікавий рецепт вуличної їжі
Інгредієнти:
- Морква – 120 грамів;
- Яйця – 2 штуки;
- Сир м'який (домашній) 2% – 120 грамів;
- Помідори – 120 грамів;
- Твердий сир – 80 грамів;
- Гірчиця – 5 грамів;
- Кріп – 15 грамів;
- Сіль, спеції – на ваш смак.
Як приготувати морквяну шаурму без лаваша
- Моркву натріть на тертці та змішайте її зі збитими яйцями. Посоліть, приправте і добре усе перемішайте.
- Вилийте суміш на встелену пергаментом форму для запікання та відправте у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.
- Дайте коржику охолонути, а тим часом приготуйте соус та начинку.
- Для цього домашній сир змішайте з гірчицею, змастіть цим морквяний корж.
- Далі розкладіть порізані помідори, а зверху – тертий твердий сир та кріп.
- Згорніть акуратно у рулет і насолоджуйтеся здоровою шаурмою.
Смачного!
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Морквяна шаурма / Фото instagram Надії Пахірко
Текст публікації Надії Пахірко:
Помічали, що після дієт тіло стає стрункішим, а самопочуття погіршується? Начебто на вагах -10 кг, а щастя не побільшало. Навіть навпаки. Волосся випадає, живіт болить, суглоби ниють. А сил не вистачає навіть на повсякденні справи. Усе тому, що раціон будь-якої дієти незбалансований. Часто ми чогось недоотримуємо.
Якщо урізати білок, то страждають м'язи, імунітет та волосся. Недоотримали жирів – можуть утворитися каміння у жовчному. Якщо прибрати повільні вуглеводи, то спатимеш на ходу. Щоб з кілограмами не втратити здоров'я, потрібно харчуватися правильно. Таку шаурму, наприклад, можна з'їсти на сніданок. Це смачно та корисно! Спробуйте самі.
Морквяна шаурма
Інгредієнти:
Морква – 120 гр
Яйця – 2 шт.
Сир м'який 2% - 120 гр
Помідори – 120 гр
Сир до 25% – 80 гр
Гірчиця – 5 гр
Кріп – 15 гр
Сіль, спеції – на смак.
⠀
Готуємо:
Яйця збити і змішати з тертою морквою.
Посолити, додати спеції.
Викласти на лист, застелений пергаментним папером, розподілити у формі прямокутника.
Випікати при t 180°C близько 15 хвилин.
Почекати, доки трохи охолоне.
М'який сир змішати з гірчицею, змастити морквяний корж.
Розкласти порізані помідори.
Зверху тертий сир та подрібнений кріп.
Згорнути у рулет.