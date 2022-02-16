Так как насчет морковной шаурмы? Такую вариацию фастфуда точно следует попробовать. Более того, готовить ее довольно просто даже в домашних условиях. Пора снова немного поэкспериментировать на кухне вместе с Идеями 24! Уверяем, результатом вы будете поражены.

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Морковная шаурма: интересный рецепт уличной еды

Ингредиенты:

Морковь – 120 граммов;

Яйца – 2 штуки;

Творог 2% – 120 граммов;

Помидоры – 120 граммов;

Твердый сыр – 80 граммов;

Горчица – 5 граммов;

Укроп – 15 граммов;

Соль, специи – на ваш вкус.

Как приготовить морковную шаурму без лаваша

Морковь натрите на терке и смешайте со взбитыми яйцами. Посолите, приправьте и хорошо перемешайте. Вылейте смесь на застланную пергаментом форму для запекания и отправьте в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Дайте лепешке остыть, а тем временем приготовьте соус и начинку. Для этого творог смешайте с горчицей, смажьте этим морковную лепешку. Далее разложите порезанные помидоры, а сверху – тертый сыр и укроп. Сверните аккуратно в рулет и наслаждайтесь здоровой шаурмой.

Приятного аппетита!

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Морковная шаурма / Фото instagram Надежды Пахирко

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Текст публикации Надежды Пахирко:

Замечали, что после диет тело становится стройнее, а самочувствие ухудшается? Вроде бы на весах -10 кг, а счастья не прибавилось. Даже наоборот. Волосы выпадают, живот болит, суставы ноют. А сил не хватает даже на повседневные дела. Все потому, что рацион любой диеты несбалансирован. Часто мы чего-то недополучаем.

Если урезать белок, то страдают мышцы, иммунитет и волосы. Недополучившие жиры – могут образоваться камни в желчном. Если убрать медленные углеводы, то будешь спать на ходу. Чтобы с килограммами не потерять здоровье, нужно питаться правильно. Такую шаурму, к примеру, можно съесть на завтрак. Это вкусно и полезно! Попробуйте сами.

Морковная шаурма:

Ингредиенты:

Морковь – 120 гр

Яйца – 2 шт.

Сыр мягкий 2% – 120 гр

Помидоры – 120 гр

Сыр до 25% – 80 гр

Горчица – 5 гр

Укроп – 15 гр

Соль, специи – по вкусу.

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Готовим: