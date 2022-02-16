Так как насчет морковной шаурмы? Такую вариацию фастфуда точно следует попробовать. Более того, готовить ее довольно просто даже в домашних условиях. Пора снова немного поэкспериментировать на кухне вместе с Идеями 24! Уверяем, результатом вы будете поражены.
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Морковная шаурма: интересный рецепт уличной еды
Ингредиенты:
- Морковь – 120 граммов;
- Яйца – 2 штуки;
- Творог 2% – 120 граммов;
- Помидоры – 120 граммов;
- Твердый сыр – 80 граммов;
- Горчица – 5 граммов;
- Укроп – 15 граммов;
- Соль, специи – на ваш вкус.
Как приготовить морковную шаурму без лаваша
- Морковь натрите на терке и смешайте со взбитыми яйцами. Посолите, приправьте и хорошо перемешайте.
- Вылейте смесь на застланную пергаментом форму для запекания и отправьте в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
- Дайте лепешке остыть, а тем временем приготовьте соус и начинку.
- Для этого творог смешайте с горчицей, смажьте этим морковную лепешку.
- Далее разложите порезанные помидоры, а сверху – тертый сыр и укроп.
- Сверните аккуратно в рулет и наслаждайтесь здоровой шаурмой.
Приятного аппетита!
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Морковная шаурма / Фото instagram Надежды Пахирко
Текст публикации Надежды Пахирко:
Замечали, что после диет тело становится стройнее, а самочувствие ухудшается? Вроде бы на весах -10 кг, а счастья не прибавилось. Даже наоборот. Волосы выпадают, живот болит, суставы ноют. А сил не хватает даже на повседневные дела. Все потому, что рацион любой диеты несбалансирован. Часто мы чего-то недополучаем.
Если урезать белок, то страдают мышцы, иммунитет и волосы. Недополучившие жиры – могут образоваться камни в желчном. Если убрать медленные углеводы, то будешь спать на ходу. Чтобы с килограммами не потерять здоровье, нужно питаться правильно. Такую шаурму, к примеру, можно съесть на завтрак. Это вкусно и полезно! Попробуйте сами.
Морковная шаурма:
Ингредиенты:
Морковь – 120 гр
Яйца – 2 шт.
Сыр мягкий 2% – 120 гр
Помидоры – 120 гр
Сыр до 25% – 80 гр
Горчица – 5 гр
Укроп – 15 гр
Соль, специи – по вкусу.
⠀
Готовим:
Яйца взбить и смешать с тертой морковью.
Посолить, добавить специи.
Выложить на лист, застеленный пергаментной бумагой, распределить в форме прямоугольника.
Выпекать при t 180°C около 15 минут.
Подождать, пока немного остынет.
Мягкий сыр смешать с горчицей, смазать морковный лепешек.
Разложить порезанные помидоры.
Сверху тертый сыр и измельченный укроп.
Свернуть в рулет.