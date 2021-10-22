Млинцевий торт з кремом: низькокалорійний десерт, який не зашкодить фігурі

Щоб спокійно проходити повз вітрини з солодощами й уберегти свою фігуру, пропонуємо замінити магазинні десерти на корисні домашні. Ловіть рецепт дієтичного торта з млинців.

Часто ввечері хочеться чого солоденького до чаю. І аби не пустити нанівець свою дієту, нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як приготувати вдома здоровий млинцевий торт. Та й калорій у ньому зовсім мало – 105 проти 550 у звичайному торті.

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Млинцевий торт з кремом

Інгредієнти для млинців:

Йогурт натуральний до 3% – 400 грамів;

Борошно пшеничне цілозернове – 100 грамів;

Яйця – 2 штуки;

Яєчні білки – 2 штуки;

Розпушувач – 5 грамів;

Замінник цукру – на ваш смак.

Інгредієнти для крему:

Молоко 1,5% – 600 мілілітрів;

Яєчні жовтки – 2 штуки;

Борошно пшеничне цілозернове – 30 грамів;

Замінник цукру – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Змішайте усі інгредієнти для млинців та замісіть тісто. Млинці потрібно випікати середньої товщини. Крем зваріть до загуснення. Не забувайте постійно помішувати. Перемастіть млинці готовим кремом. Прикрасити торт можна горішками та фруктами. Не буде зайвим його залишити на кілька годин в холодильнику, аби усі коржі добре просочилися.

Смачного!

Торт з млинців не лише низькокалорійний, у нього гарне співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Тому шматочок на 200 – 250 грамів цілком зійде за ситний перекус.

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Торт з млинців, перемащених кремом / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Млинцевий торт з кремом

Щоб спокійно проходити повз вітрини з солодощами, від яких не просто псується фігура, а неймовірно руйнується здоров'я, я пропоную замінити їх на правильні домашні десерти. І з радістю ділюся з вами рецептами, які знаходжу і пробую сама. Сьогодні готуємо торт, яким можна поласувати. Коржі і заварний крем – все як годиться. А ось калорії всього 105 проти 550 у звичайному торті. Так, і ще величезний плюс – цей тортик готувати дуже швидко!

МЛИНЦЕВИЙ ТОРТ З КРЕМОМ

КБЖВ на 100 гр: 105/5/4/12

Інгредієнти для млинців:

Йогурт натуральний до 3% - 400 гр

Борошно пш. цільнозернове - 100 гр

Яйця - 2 шт.

Яєчні білки - 2 шт.

Розпушувач - 5 гр

Замінник цукру - за смаком

Інгредієнти для крему:

Молоко 1,5% - 600 мл

Яєчні жовтки - 2 шт.

Борошно пш. цільнозернове - 30 гр

Замінник цукру - за смаком

Для прикраси:

Горішки - 20 гр

Малина - 50 гр

Готуємо:

Із зазначених інгредієнтів робимо тісто і випікаємо середньої товщини млинці невеликого діаметра. Охолоджуємо.

Крем варимо із зазначених компонентів на повільному вогні, до загусання. Не забуваємо постійно помішувати.

Змастити млинці кремом.

Посипати колотими горішками і малиною і торт готовий. Якщо залишити на кілька годин в холодильнику на просочення, буде теж смачно.

Торт не просто низькокалорійний. У нього гарне співвідношення БЖВ. Тому шматочок 200 – 250 гр цілком зійде за ситний перекус.