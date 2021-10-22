Млинцевий торт з кремом: низькокалорійний десерт, який не зашкодить фігурі
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Щоб спокійно проходити повз вітрини з солодощами й уберегти свою фігуру, пропонуємо замінити магазинні десерти на корисні домашні. Ловіть рецепт дієтичного торта з млинців.
Часто ввечері хочеться чого солоденького до чаю. І аби не пустити нанівець свою дієту, нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як приготувати вдома здоровий млинцевий торт. Та й калорій у ньому зовсім мало – 105 проти 550 у звичайному торті.
І ще Як зварити ідеальний бульйон: кілька тонкощів, які повинен знати коженТорт з млинців не лише низькокалорійний, у нього гарне співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Тому шматочок на 200 – 250 грамів цілком зійде за ситний перекус.
Млинцевий торт з кремом
Інгредієнти для млинців:
- Йогурт натуральний до 3% – 400 грамів;
- Борошно пшеничне цілозернове – 100 грамів;
- Яйця – 2 штуки;
- Яєчні білки – 2 штуки;
- Розпушувач – 5 грамів;
- Замінник цукру – на ваш смак.
Інгредієнти для крему:
- Молоко 1,5% – 600 мілілітрів;
- Яєчні жовтки – 2 штуки;
- Борошно пшеничне цілозернове – 30 грамів;
- Замінник цукру – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Змішайте усі інгредієнти для млинців та замісіть тісто. Млинці потрібно випікати середньої товщини.
- Крем зваріть до загуснення. Не забувайте постійно помішувати.
- Перемастіть млинці готовим кремом.
- Прикрасити торт можна горішками та фруктами.
- Не буде зайвим його залишити на кілька годин в холодильнику, аби усі коржі добре просочилися.
Смачного!
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Торт з млинців, перемащених кремом / Фото instagram
Текст публікації Надії Пахірко:
Млинцевий торт з кремом
Щоб спокійно проходити повз вітрини з солодощами, від яких не просто псується фігура, а неймовірно руйнується здоров'я, я пропоную замінити їх на правильні домашні десерти. І з радістю ділюся з вами рецептами, які знаходжу і пробую сама. Сьогодні готуємо торт, яким можна поласувати. Коржі і заварний крем – все як годиться. А ось калорії всього 105 проти 550 у звичайному торті. Так, і ще величезний плюс – цей тортик готувати дуже швидко!
МЛИНЦЕВИЙ ТОРТ З КРЕМОМ
КБЖВ на 100 гр: 105/5/4/12
Інгредієнти для млинців:
Йогурт натуральний до 3% - 400 гр
Борошно пш. цільнозернове - 100 гр
Яйця - 2 шт.
Яєчні білки - 2 шт.
Розпушувач - 5 гр
Замінник цукру - за смаком
Інгредієнти для крему:
Молоко 1,5% - 600 мл
Яєчні жовтки - 2 шт.
Борошно пш. цільнозернове - 30 гр
Замінник цукру - за смаком
Для прикраси:
Горішки - 20 гр
Малина - 50 гр
Готуємо:
Із зазначених інгредієнтів робимо тісто і випікаємо середньої товщини млинці невеликого діаметра. Охолоджуємо.
Крем варимо із зазначених компонентів на повільному вогні, до загусання. Не забуваємо постійно помішувати.
Змастити млинці кремом.
Посипати колотими горішками і малиною і торт готовий. Якщо залишити на кілька годин в холодильнику на просочення, буде теж смачно.
Торт не просто низькокалорійний. У нього гарне співвідношення БЖВ. Тому шматочок 200 – 250 гр цілком зійде за ситний перекус.