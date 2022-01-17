Мийні засоби не потрібні: чистимо кран від плям і вапняного нальоту 3 засобами
Джерело:5-Minute Crafts
Щоб позбутися від вапняного нальоту і плям на крані, можна використовувати екологічні методи. Завдяки трьом засобам, які можна знайти ледь не в кожного вдома, кран буде сяяти, як новий.
Для чищення крану вам знадобляться такі засоби: лимон, зубна паста та дитяча олійка. Про те, як правильно їх застосовувати – читайте в матеріалі.
Цікаво Продовження "Ейфорії" та інші головні кінопрем'єри: що подивитися глядачам на OLL.TV у січні
Зубна паста
- Нанесіть зубну пасту на губку або м'яку тканину.
- Ретельно протріть кран.
- Вмочіть губку чи ганчірку у воду, щоб паста почала пінитися.
- Залиште засіб на кілька хвилин, а потім витріть кран сухою тканиною.
Очищення зубною пастою / Фото 5-Minute Crafts
Лимон
Якщо ваш кран покритий вапняним нальотом, лимон може допомогти від нього позбутися. Розріжте його навпіл, потріть по всій поверхні крана і залиште на кілька годин.
Протріть серветкою чи губкою або ж почистьте старою зубною щіткою.
Відмиваємо наліт лимоном / Фото 5-Minute Crafts
Дитяча олія
Нанесіть невелику кількість дитячої олійки на забруднену поверхню або на серветку. Протріть кран тканиною з мікрофібри, поки поверхня не стане чистою. Добре витріть чистою тканиною або рушником.
Дитяча олійка – теж чудовий очисник / Фото 5-Minute Crafts