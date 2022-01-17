Для чистки крана вам понадобятся следующие средства: лимон, зубная паста и детское масло. О том, как правильно их применять читайте в материале.

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Зубная паста

Нанесите зубную пасту на мягкую губку или ткань.

Тщательно протрите кран.

Смочите губку или тряпку в воду, чтобы паста начала пениться.

Оставьте средство на несколько минут, а затем вытрите кран сухой тканью.



Очистка зубной пастой / Фото 5-Minute Crafts

Лимон

Если ваш кран покрыт известковым налетом, лимон может помочь от него избавиться. Разрежьте его пополам, потрите по всей поверхности крана и оставьте на несколько часов.

Протрите салфеткой или губкой или почистите старой зубной щеткой.



Отмываем налет лимоном / Фото 5-Minute Crafts

Детское масло

Нанесите небольшое количество детского масла на загрязненную поверхность или салфетку. Протрите кран тканью из микрофибры, пока поверхность не станет чистой. Хорошо протрите чистой тканью или полотенцем.