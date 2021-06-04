Містика занедбаних людиною місць: 12 приголомшливих фото

Місця створені людиною, а потім нею ж знищені або кинуті, здебільшого мають особливу атмосферу та енергетику. Побувавши вперше, ви захочете повернутися туди неодноразово. Зруйновані будівлі, полонені природою, змусять кожного затамувати подих і насолоджуватися краєвидом.
У нашій добірці лише атмосферні фото безлюдних місць, які вразять вас своєю міццю, красою або навіть насторогою.
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1. Занедбаний парк розваг у Японії
Фото twitter
2. Кроуфордський монастир, Шотландія
Фото reddit
3. Занедбана квартира в Лівані
Фото pinterest
4. Ферма у штаті Мічиган
Фото flickr
5. Найбільший занедбаний магазин плюшевих ведмедиків у Пенсильванії
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6. Руїни замку в Австрії
Фото pinterest
І ще 11 фото, які доводять, що світ багатий на ідеальні моменти
7. Зарослий ескалатор
Фото reddit
8. Потяг-клоун у Танзанії
Фото pinterest
9. Місто-примара в Намібії
Фото cntraveler
10. Занедбаний замок у Франції
Фото pholder
11. Занедбана художня студія в Італії
Фото twitter
12. Руїни церкви в Уельсі
Фото pholder