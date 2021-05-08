З моху та папороті: українська майстриня створює неймовірні живі картини. Розлітаються на ура!

Роботи Анни Пащенко дають вам змогу насолодитися заспокійливою красою моря та джунглів просто в себе вдома. Художниця створює настінні композиції, використовуючи смолу та живі рослини.
Кожна картина – унікальний світ із власною екосистемою. Ці зеленкуваті пейзажі, що не потребують особливого догляду, стануть окрасою будь-якого приміщення.
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Реалістичні морські пейзажі
В округлих металевих каркасах Анна робить прибережні пейзажі. Вона використовує справжній мох, чорний пісок та гальку для створення своїх мініатюрних землистих рельєфів, тоді як океан відтворює у смолі.
Кожна робота виглядає настільки реалістичною, що провокує уяву побачити в цій унікальній місцевості неземних істот. Мабуть, тут, у крихітному будиночку, який заховався серед пишної зелені, вони й проживають.
Картини містять живі рослини / Фото Roslynka
Море виготовлене зі смоли / Фото Roslynka
Дикі джунглі на стіні
Інші роботи зображають красу навколишнього середовища, подібного до джунглів. З художнім аранжуванням текстурованих рослин у кадрі процвітають папороть, мох і гілки.
Стінні джунглі / Фото Roslynka
Майстриня використовує папороть та мох / Фото Roslynka
Картини не потребують особливого догляду / Фото Roslynka
Натхнена природою
Як зізналася Анна My Modern Met, натхненником для неї є сама природа. А завдяки частим подорожам, вона може ще більше дізнатися про неї, а заодно і назбирати живий матеріал для своїх нових шедеврів.
Природа – це найкращий творець, і все, що мені потрібно зробити, це спрямувати її унікальність у свої роботи… Суть полягає в тому, щоб побачити красу навколо,
– розповіла українська майстриня.
І хоча кожне творіння містить справжні природні елементи, вони не потребують догляду чи поливу. За словами Пащенко, стабілізований мох зберігає форму і колір до 10 років, а папороть – до 5 років.
Майстриню надихає сама природа / Фото Roslynka
Під час подорожей вона збирає матеріали для своїх робіт / Фото Roslynka
Картини виглядають дуже реалістично / Фото Roslynka
Живі стануть окрасою будь-якого приміщення / Фото Roslynka
Картини прослужать 5 – 10 років / Фото Roslynka