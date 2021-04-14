Майстер чи ломайстер: 15 робіт, за які треба було не платити, а штрафувати

Джерело:Figyelj
Коли постає потреба відремонтувати сантехніку, електрику чи освіжити інтер'єр, ми воліємо покластися на професіоналів. Адже вони за нас управніші, їхньому оку видніше – так ми принаймні сподіваємось.
Проте часом від роботи "вправних" майстрів округляються очі не лише в замовника, а в будь-кого, чий погляд упав на цю "красу". Здивуйтеся, переглянувши нашу фотодобірку, і ви.
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj