Свої діорами Чен виготовляє з дерева, металу та інших перероблених матеріалів. Реквізити ручної роботи художник продає по всьому світу.

Читайте також Найнезвичніші бокали, які вразять вас своїми формами

Не може зробити лише повітря і сонце

У молодості пан Чен вивчав ілюстрацію в Японії, де мініатюри та діорами здавна були популярними.

Власні роботи він почав створювати лише 5 років тому , коли побачив фотографію реалістичної мініатюри японського художника, яка відразу здалася йому справжньою.

, коли побачив фотографію реалістичної мініатюри японського художника, яка відразу здалася йому справжньою. Першою діорамою Чена став старий ресторан в Японії, який він часто відвідував ще студентом.

Зовсім скоро завдяки своєму неабиякому таланту він завоював ім'я майстра своєї справи.

Коли мене запитують, чи є щось, що я не можу зробити, я жартую: тільки повітря і сонце,

– каже художник.

Данина поваги своїй громаді

Хоча його сцени невеличкі, однак кожна з них має свою велику історію, адже твори базуються на реальних місцях. Чен каже, що це його унікальний спосіб віддати данину пам’яті своїй громаді.

Так, в одному зі своїх творів Чен створив незліченну кількість мініатюрних вінілових альбомів для моделі магазину звукозаписів, в іншому – крихітні скляні пляшки та ящики, щоб завершити сцену задньої алеї.

А затишний бар з галасливими відвідувачами, графіті та задньою алеєю, заваленою сміттям, детально передає атмосферу, яка колись там панувала.

Це виглядає не просто красиво чи реалістично, кожне моє творіння розповідає історію, щоб зацікавити людей. Я сподіваюся, що вони передають тепло і показують сліди реальних речей,

– розповідає Чен.

Художник також видав книгу про створення мініатюр, також інколи він проводить персональні виставки.