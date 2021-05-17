У результаті натхненної роботи з-під його рук виходять прекрасні, а іноді зовсім неочікувані скульптури, що зображають людські фігури, птахів і звірів, рослини чи геометричні візерунки.

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Двократний чемпіон світу

Італійський художник, який зараз живе в Австралії, є дворазовим чемпіоном світу з карвінгу – мистецтво художнього різання по овочах і фруктах. У 2013 році Даніеле виграв чемпіонат Всесвітньої асоціації товариств шеф-кухарів WACS, який проходив у Швейцарії. На наступний рік він знову закріпив своє звання найкращого на змаганнях у Люксембурзі. А коли у 2015 році чемпіонат відбувався Тайвані, його запросили бути суддею.

Те, що почалося у 7 років як хобі, перетворилося на пристрасть і стало суттю його життя.

Коли я торкаюся до ножа, мій розум посилає імпульс серцю, а після він передається рукам, які вже і надають продуктам різну форму, а також декорують їх. Це схоже на магію,

– описує Даніеле свій творчий процес.

Дивовижні авокадо