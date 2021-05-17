В результате вдохновенной работы из-под его рук выходят прекрасные, а иногда совсем неожиданные скульптуры, изображающие человеческие фигуры, птиц и зверей, растения или геометрические узоры.

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Двукратный чемпион мира

Итальянский художник, который сейчас живет в Австралии, является двукратным чемпионом мира по карвингу – искусству художественной резки по овощам и фруктам. В 2013 году Даниэле выиграл чемпионат Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров WACS, который проходил в Швейцарии. На следующий год он снова закрепил свое звание лучшего на соревнованиях в Люксембурге. А когда в 2015 году чемпионат проходил на Тайване, его пригласили быть судьей.

То, что началось в 7 лет как хобби, превратилось в страсть и стало сутью его жизни.

Когда я прикасаюсь к ножу, мой разум посылает импульс сердцу, а после он передается рукам, которые уже и придают продуктам разную форму, а также декорируют их. Это похоже на магию,

– описывает Даниэле свой творческий процесс.

Удивительные авокадо