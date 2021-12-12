Як легко приготувати мандариновий пиріг, який сподобається і малечі, і дорослим, розповів фіналіст шоу МастерШеф Микола Люлько. Запевняємо, цей ароматний десерт, який стане ідеальним доповнення до чаю, ви готуватимете ще не раз. Саме час зберегти рецепт і трішки поекспериментувати на кухні разом з Ідеї 24!
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Мандариновий пиріг: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- Мандаринки – 7 великих штук;
- Яйця – 220 грамів;
- Цукор – 140 грамів;
- Борошно – 120 грамів
- Ванільний цукор – 10 грамів.
Спосіб приготування:
- Почистіть мандаринки та розділіть їх навпіл. Якщо є кісточки – видаліть їх.
- Міксером збийте яйця зі звичайним та ванільним цукром.
- Далі поступово додайте просіяне борошно і перемішайте.
- Мандарини викладіть на встелену пергаментом форму для запікання та залийте готовим тістом.
- Відправте пиріг на 40 хвилин у духовку при 180 градусах.
Смачного!
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Текст публікації Миколи Люлько:
Мандариновий пиріг
Для тіста:
Яйця 220 грамів
Цукор 140 грамів
Борошно 120 грамів
Ванільний цукор 10 грамів
Це найпростіший рецепт тіста на бісквіт! Найголовніше добре збити яйця та спокійно ввести борошно невеликими порціями.
Мандарини 7 штук (вибирати великого розміру).
Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин.