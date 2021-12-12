Як легко приготувати мандариновий пиріг, який сподобається і малечі, і дорослим, розповів фіналіст шоу МастерШеф Микола Люлько. Запевняємо, цей ароматний десерт, який стане ідеальним доповнення до чаю, ви готуватимете ще не раз. Саме час зберегти рецепт і трішки поекспериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

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Мандариновий пиріг: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Мандаринки – 7 великих штук;

Яйця – 220 грамів;

Цукор – 140 грамів;

Борошно – 120 грамів

Ванільний цукор – 10 грамів.

Спосіб приготування:

Почистіть мандаринки та розділіть їх навпіл. Якщо є кісточки – видаліть їх. Міксером збийте яйця зі звичайним та ванільним цукром. Далі поступово додайте просіяне борошно і перемішайте. Мандарини викладіть на встелену пергаментом форму для запікання та залийте готовим тістом. Відправте пиріг на 40 хвилин у духовку при 180 градусах.

Важливо! Коли пиріг буде готовий, переверніть його мандаринами вгору.

Смачного!

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Текст публікації Миколи Люлько:

Мандариновий пиріг

Для тіста:

Яйця 220 грамів

Цукор 140 грамів

Борошно 120 грамів

Ванільний цукор 10 грамів

Це найпростіший рецепт тіста на бісквіт! Найголовніше добре збити яйця та спокійно ввести борошно невеликими порціями.

Мандарини 7 штук (вибирати великого розміру).

Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин.