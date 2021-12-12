Как легко приготовить мандариновый пирог, который понравится и малышам, и взрослым, рассказал финалист шоу МастерШеф Николай Люлько. Уверяем, этот ароматный десерт, который станет идеальным дополнением к чаю, вы будете готовить еще не раз. Самое время сохранить рецепт и немного поэкспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

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Мандариновый пирог: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Мандаринки – 7 великих штук;
  • Яйца – 220 граммов;
  • Сахар – 140 граммов;
  • Мука – 120 граммов
  • Ванильный сахар – 10 граммов.

Способ приготовления:

  1. Очистите мандарины и разделите их пополам. Если есть косточки – удалите их.
  2. Взбить яйца с обычным и ванильным сахаром.
  3. Далее постепенно добавьте просеянную муку и перемешайте.
  4. Мандарины выложите на застеленную пергаментом форму и залейте готовым тестом.
  5. Отправьте пирог на 40 минут в духовку при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Николая Люлько:

Мандариновый пирог

Для теста:
Яйца 220 г
Сахар 140 г
Мука 120 г
Ванильный сахар 10 г

Это самый простой рецепт теста на бисквит! Самое главное хорошо взбить яйца и ввести муку небольшими порциями.

Мандарины – 7 штук (выбирать большого размера).
Выпекаем при 180 градусах 40 минут.