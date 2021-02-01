Ці книжки – чудова нагода подумати й поговорити про речі, які нас непокоять, почати знову радіти життю і просто бути собою. Їх автори вчать почуватися комфортно, допомагають позбутися страху, розуміти свої почуття і правильно реагувати на ситуації.

Джерело: 24 канал

"Задоволення від роботи. 30 способів кайфувати від своєї справи", Брюс Дейслі

Фото Yakaboo Publishing

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2020

Чому варто її прочитати

У цій книжці автор ділиться конкретними техніками і твіками продуктивності, менеджменту, офісного співжиття, командної взаємодії та водночас – глибокими інсайтами про сам робочий процес.

Наша робота, якою б вона не була – може додати сенсу в наше життя, - нагадує він. – Хоча іноді нам не хочеться визнавати свою любов до неї, ми не повинні соромитися того, що пишаємося своєю працею і що вона додає нам щастя.

Сам автор, творець топового британського бізнес-подкасту Eat Sleep Work Repeat здійснив глибоке переосмислення сучасного сприйняття роботи та задоволення, яким воно може для нас бути.

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Протягом своєї кар’єри в найбільших медійних організаціях, як Twitter, Google та YouTube, він досліджував причини їхнього надзвичайного корпоративного успіху. Занурився у найвужчі закамарки робочого процесу, спілкувався з провідними експертами та випробовував на собі найрізноманітніші підходи, щоб зрозуміти, як досягти від роботи найбільшої втіхи та видатних результатів.

На думку автора, підвищити свою продуктивність можна не жертвуючи особистим життям чи задоволенням від зробленого.

"Ця ідея ніколи не спрацює! Неймовірна історія заснування Netflix", Марк Рендольф

Фото dsnews

Видавництво: Book Chef, 2020

Чому варто її прочитати

Мова у цій книжці про найдраматичнішу бізнес-історію, а якщо точніше, то про те, як прямувати за мрією, коли всі навколо впевнені, що тобі не вдасться.

Тож перед нами книга спогадів співзасновника всесвітньо відомої стримінгової платформи Netflix підприємця Марка Рендольфа. Наразі Netflix наробила чимало галасу в Голлівуді, кардинально змінила сферу IT-технологій, завоювавши популярність мільйонів глядачів по всьому світу.

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Однак шалений успіх прийшов до Рендольфа та його партнера Ріда Гастінґса не одразу. Спочатку була лише чергова ідея, яку ніхто не бажав підтримати. Утім, як знати, ідея нічого не варта, якщо ви не зацікавите в ній інвесторів та покупців.

Загалом, хоч ця книга спогадів не є бізнес-підручником, утім, вона містить корисні поради успішного бізнесмена, як перетворити перспективну ідею на прибутковий бізнес-кейс.

"На шаленій швидкості. Як Tesla Ілона Маска спричинила електричну революцію, яка покладе край нафтовій ері", Геміш Маккензі

Фото Книжкова Хата

Видавництво: КМ-Букс, 2020

Чому варто її прочитати

Автор цієї книжки – письменник із Нової Зеландії, який нині мешкає у Сан-Франциско. Свого часу він займався питаннями комунікації в компаніях Tesla та Kik, тож його розповідь – про неймовірний шлях Tesla та про епохальні зміни в автомобільній та енергетичній промисловості. Адже, випустивши у 2018 році електричний автомобіль преміум-класу Tesla Model 3 для масового ринку, компанія Tesla кинула виклик не лише всім автовиробникам, але й найбільшим світовим нафтовим корпораціям.

Долаючи шалену конкуренцію, вона революційно змінила ставлення суспільства до автотранспорту. Ба більше, компанія заприсяглася, що не зупиниться, допоки дорогами не їздитимуть тільки електричні автомобілі. А сприятимуть цьому не лише потужна інфраструктура самої компанії з її величезною фабрикою акумуляторів, але й стрімке зростання інтересу до електрокарів у світі.

Тож перед нами чергова історія про американську винахідливість, про бажання і потенціал компанії Tesla разом із Ілоном Маском змінити історію.

"Магічне мистецтво ігнорування", Сара Найт

Фото Book24

Видавництво: Vivat, 2019

Чому варто її прочитати

Авторка цього дотепного посібника, за допомогою якого ви позбавитесь настирливих колег, сімейних проблем і фізичних навантажень, пропонує кинути непокоїтися через незначущі дрібниці. І опанувати водночас дивовижне мистецтво ігнорування і уміння бути творцем власного щастя.

Тож у цій блискучій, дотепній і практичній пародії на бестселер Марі Кондо "Викинь мотлох із життя" авторка пояснює, як позбутися небажаних зобов’язань та не відчувати через це сорому й провини, а натомість витрачати свій час, енергію й гроші на те, що дійсно має значення.

Завдяки цій книжці ви дізнаєтеся, як припинити перейматися тим, що інші вважають зайвим; розділити те, чим треба перейматися, і те, про що турбуватися не слід; навчитися говорити "ні" й нарешті почати жити так, як мріяли. Тож досить задовольняти інших, – закликають нас, час подбати про себе!

"Не бійся! Мотиватор для тих, хто хоче стати сміливішим", Шері Кумбс

Фото Yakaboo

Видавництво: Жорж, 2020

Чому варто її прочитати

Автор цієї книжки нагадує, що час від часу ми всі відчуваємо страх. Натомість його весела книжка занять – чудова нагода подумати й поговорити про речі, які нас непокоять, почати знову радіти життю і просто бути собою.

Отже, ці вправи допоможуть нам позбутися страху, навчитися розуміти свої почуття, правильно реагувати на ситуації, говорити з іншими про те, що нас турбує (якщо, звісно, захочемо), і бути сміливою, впевненою і позитивною людиною.

Автор радить користуватися цією книжкою у спокійному, комфортному місці, де ми почуваємося розслаблено. При цьому цілком вільно вирішувати самим, які сторінки бажаємо опрацювати. Якщо хочемо, можемо читати сторінку в день або всі нараз.

Зрештою, можна починати з будь-якої сторінки, повертатися до тієї самої сторінки багато разів, на наш власний розсуд. Словом, наша книжка — наші правила!