Эти книги – прекрасная возможность подумать и поговорить о вещах, которые нас беспокоят, начать снова радоваться жизни и просто быть собой. Их авторы учат чувствовать себя комфортно, помогают избавиться от страха, понимать свои чувства и правильно реагировать на ситуации.

"Удовольствие от работы. 30 способов кайфовать от своего дела", Брюс Дейсли

Фото Yakaboo Publishing

Издательство: Yakaboo Publishing, 2020

Почему стоит ее прочесть

В этой книге автор делится конкретными техниками и твиками производительности, менеджмента, офисного общежития, командного взаимодействия и одновременно – глубокими инсайтами о самом рабочем процессе.

Наша работа, какой бы она ни была, может добавить смысла в нашу жизнь, – напоминает он. – Хотя иногда нам не хочется признавать свою любовь к ней, мы не должны стесняться того, что гордимся своей работой и что она придает нам счастье.

Сам автор, создатель топового британского бизнес-подкаста Eat Sleep Work Repeat совершил глубокое переосмысление современного восприятия работы и удовольствия, которым оно может для нас быть.

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На протяжении своей карьеры в крупнейших медийных организациях, как Twitter, Google и YouTube, он исследовал причины их чрезвычайного корпоративного успеха. Погрузился в узкие уголки рабочего процесса, общался с ведущими экспертами и испытывал на себе самые разнообразные подходы, чтобы понять, как достичь от работы самой большой радости и выдающихся результатов.

По мнению автора, повысить свою производительность можно не жертвуя личной жизнью или удовольствием от сделанного.

"Эта идея никогда не сработает! Невероятная история основания Netflix", Марк Рэндольф

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Издательство: Book Chef, 2020

Почему стоит ее прочесть

Речь в этой книге о самых драматичных бизнес-историях, а если точнее, то о том, как следовать за мечтой, когда все вокруг уверены, что тебе не удастся. Поэтому перед нами книга воспоминаний соучредителя всемирно известной стриминговой платформы Netflix предпринимателя Марка Рэндольфа.

Сейчас Netflix наделала немало шума в Голливуде, кардинально изменила сферу IT-технологий, завоевав популярность миллионов зрителей по всему миру.Однако бешеный успех пришел к Рэндольфу и его партнеру Риду Гастингсу не сразу. Сначала была лишь очередная идея, которую никто не хотел поддержать. Впрочем, как знать, что идея ничего не стоит, если вы не заинтересуете в ней инвесторов и покупателей.

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В общем, хотя эта книга воспоминаний не является бизнес-учебником, впрочем, она содержит полезные советы успешного бизнесмена, как превратить перспективную идею в прибыльный бизнес-кейс.

"На бешеной скорости. Как Tesla Илона Маска вызвала электрическую революцию, что положит конец нефтяной эре", Гемиш Маккензи

Фото Книжкова Хата

Издательство: КМ-Букс, 2020

Почему стоит ее прочесть

Автор этой книги - писатель из Новой Зеландии, который сейчас живет в Сан-Франциско. В свое время он занимался вопросами коммуникации в компаниях Tesla и Kik, поэтому его рассказ – о невероятном пути Tesla и об эпохальных переменах в автомобильной и энергетической промышленности. Ведь, выпустив в 2018 году электрический автомобиль премиум-класса Tesla Model 3 для массового рынка, компания Tesla бросила вызов не только всем автопроизводителям, но и крупнейшим мировым нефтяным корпорациям.

Преодолевая неистовую конкуренцию, она революционно изменила отношение общества к автотранспорту. Более того, компания поклялась, что не остановится, пока дорогами не будут ездить только электрические автомобили. А способствовать этому будет не только мощная инфраструктура самой компании с ее огромной фабрикой аккумуляторов, но и стремительный рост интереса к электрокарам в мире.

Поэтому перед нами очередная история об американской изобретательности, о желании и потенциале компании Tesla вместе с Маском изменить историю.

"Магическое искусство игнорирования", Сара Найт

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Издательство: Vivat, 2019

Почему стоит ее прочесть

Автор этого остроумного пособия, с помощью которого вы избавитесь назойливых коллег, семейных проблем и физических нагрузок, предлагает прекратить опасаться незначительных мелочей. И овладеть при этом удивительным искусством игнорирования и умением быть творцом собственного счастья.

Поэтому в этой блестательной, остроумной и практической пародии на бестселлер Мари Кондо "Выбрось хлам из жизни" автор объясняет, как избавиться от нежелательных обязательств и не чувствовать из-за этого стыда и вины, а взамен тратить свое время, энергию и деньги на то, что действительно имеет значение.

Благодаря этой книге вы узнаете, как: прекратить заниматься тем, что другие считают лишним; разделить то, чем надо заниматься, и то, о чем беспокоиться не стоит; научиться говорить "нет" и наконец начать жить так, как мечтали. Поэтому хватит удовлетворять других, – призывают нас в книге, время позаботиться о себе!

"Не бойся! Мотиватор для тех, кто хочет стать смелее", Шери Кумбс

Фото Yakaboo

Издательство: Жорж, 2020

Почему стоит ее прочесть

Автор этой книги напоминает, что время от времени мы все испытываем страх. Зато его веселая книга занятий –отличная возможность подумать и поговорить о вещах, которые нас беспокоят, начать снова радоваться жизни и просто быть собой.

Следовательно, эти упражнения помогут нам избавиться от страха, научиться понимать свои чувства, правильно реагировать на ситуации, говорить с другими о том, что нас беспокоит (если, конечно, захотим) и быть смелым, уверенным и позитивным человеком.

Автор советует пользоваться этой книгой в тихом, комфортном месте, где мы чувствуем себя спокойно. При этом вполне свободно решать самим, какие страницы хотим прочитать. Если хотим, можем читать страницу в день или все одним махом. В конце концов, можно начинать с любой страницы, возвращаться к одной странице многократно, все на ваше усмотрение. Словом, наша книга – наши правила!