Легендарні цибулеві кільця в клярі: готуємо найкращу закуску для перегляду фільмів

Цибулеві кільця смачні як закуска, так і доповнення до гамбургерів або крилець. Та найкраще їх приготувати саме для перегляду фільмів.

Цибулеві кільця – дуже смачна ідея для закуски, яку легко можна приготувати вдома. Вам знадобиться всього лиш кілька інгредієнтів та максимум 30 хвилин вашого часу.

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Рецепт цибулевих кілець

Інгредієнти:

1 біла цибулина;

1 склянка пшеничного борошна;

1 склянка молока;

1 чайна ложка дріжджів;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка оливкової олії;

1 яєчний жовток;

1 склянка рослинної олії.

Приготування

Очистьте цибулю і наріжте кільцями товщиною близько 1 сантиметра. Добре відокремте їх один від одного. Покладіть кільця в миску з холодною водою та залиште постояти 10 хвилин. Збийте жовток та повільно влийте молоко. Продовжуйте збивати.

Просійте борошно, дріжджі і сіль, щоб не залишилось грудочок. Додайте оливкову олію і перемішайте суміш. Влийте до неї молочну суміш. Збивайте, поки інгредієнти добре не з'єднаються без грудочок.

Добре обсушіть кільця цибулі. Розігрійте сковороду на сильному вогні. Коли вона буде гарячою, змастіть кільця в клярі та обсмажте їх на середньому вогні до золотистого кольору.

Готові кільця кладіть на папір, щоб позбутися надлишків олії. Подавайте їх з улюбленим соусом. Смачного!



Цибулеві кільця в клярі / Фото 5-Minute Crafts

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