Цибулеві кільця – дуже смачна ідея для закуски, яку легко можна приготувати вдома. Вам знадобиться всього лиш кілька інгредієнтів та максимум 30 хвилин вашого часу.
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Рецепт цибулевих кілець
Інгредієнти:
- 1 біла цибулина;
- 1 склянка пшеничного борошна;
- 1 склянка молока;
- 1 чайна ложка дріжджів;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 яєчний жовток;
- 1 склянка рослинної олії.
Приготування
Очистьте цибулю і наріжте кільцями товщиною близько 1 сантиметра. Добре відокремте їх один від одного. Покладіть кільця в миску з холодною водою та залиште постояти 10 хвилин. Збийте жовток та повільно влийте молоко. Продовжуйте збивати.
Просійте борошно, дріжджі і сіль, щоб не залишилось грудочок. Додайте оливкову олію і перемішайте суміш. Влийте до неї молочну суміш. Збивайте, поки інгредієнти добре не з'єднаються без грудочок.
Добре обсушіть кільця цибулі. Розігрійте сковороду на сильному вогні. Коли вона буде гарячою, змастіть кільця в клярі та обсмажте їх на середньому вогні до золотистого кольору.
Готові кільця кладіть на папір, щоб позбутися надлишків олії. Подавайте їх з улюбленим соусом. Смачного!
Цибулеві кільця в клярі / Фото 5-Minute Crafts