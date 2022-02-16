Луковые кольца – очень вкусная идея для закуски, которую легко можно приготовить дома. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и максимум 30 минут вашего времени.

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Рецепт луковых колец

Ингредиенты:

1 белая луковица;

1 стакан пшеничной муки;

1 стакан молока;

1 чайная ложка дрожжей;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 яичный желток;

1 стакан растительного масла.

Приготовление

Очистите лук и нарежьте кольцами толщиной около 1 сантиметра. Отлично отделите их друг от друга. Положите кольца в миску с холодной водой и оставьте 10 минут. Взбейте желток и медленно влейте молоко. Продолжайте взбивать.

Просейте муку, дрожжи и соль, чтобы не осталось комочков. Добавить оливковое масло и перемешать смесь. Влейте в нее молочную смесь. Взбивайте, пока ингредиенты хорошо не соединятся без комочков.

Хорошо обсушите кольца лука. Разогрейте сковороду на сильном огне. Когда она будет горячей, смажьте кольца в кляре и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета.

Готовые кольца кладите на бумагу, чтобы избавиться от излишков масла. Подавайте их с излюбленным соусом. Приятного аппетита!



Луковичные кольца в кляре / Фото 5-Minute Crafts