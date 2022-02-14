Це популярний десерт в мексиканській кухні, що не вимагає багато часу для приготування або складних інгредієнтів. Пропонуємо вам рецепт цього солодкого і вершкового делікатесу, який ідеально підходить для насолоди в будь-який час.

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Рецепт лаймового торта

Інгредієнти:

1 банка згущеного молока;

1 банка випареного молока;

пів склянки соку свіжо нарізаного лимона;

7 грамів желатину;

50 мілілітрів води;

30 грамів крекерів;

цедра лимона (на свій смак);

збиті вершки (на свій смак).

Приготування

Залийте желатин водою і розчиніть його на водяній бані чи в мікрохвильовці. Збийте згущене молоко і випарене молоко в блендері. Далі поступово додайте лимонний сік і попередньо розчинений желатин.

Вистеліть дно скляної миски алюмінієвою фольгою або намажте її поверхню невеликою кількістю вершкового масла, щоб суміш не прилипала. Викладіть перший шар крекерів.



Як приготувати лимонний торт / Фото 5-Minute Crafts

Покрийте його кремом, а потім покладіть на стінки форми ще крекери. Викладайте десерт шарами, чергуючи шар крекерів і лимонну суміш, поки не використаєте всі інгредієнти або не заповните миску.



Десерт без випічки / Фото 5-Minute Crafts

Поставте в холодильник на 2 години. витягніть та наріжте скибочками. Прикрасьте торт збитими вершками, лимонною цедрою чи скибочками лимона. Готово!



Торт "Карлота де Лимон" / Фото 5-Minute Crafts

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