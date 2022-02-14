Это популярный десерт в мексиканской кухне, не требующий много времени для приготовления или сложных ингредиентов. Предлагаем вам рецепт этого сладкого и сливочного деликатеса, идеально подходящего для наслаждения в любое время.

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Рецепт лаймового торта

Ингредиенты:

  • 1 банка сгущенки;
  • 1 банка выпаренного молока;
  • пол стакана сока лимона;
  • 7 граммов желатина;
  • 50 миллилитров воды;
  • 30 граммов крекеров;
  • цедра лимона (по своему вкусу);
  • взбитые сливки (по своему вкусу).

Приготовление

Залейте желатин водой и растворите его на водяной бане или в микроволновке. Взбейте сгущенку и выпаренное молоко в блендере. Затем постепенно добавьте лимонный сок и предварительно растворенный желатин.

Выстелите дно стеклянной лоханки алюминиевой фольгой или намажьте ее поверхность небольшим количеством сливочного масла, чтобы смесь не прилипала. Выложите первый слой крекеров.

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Как приготовить лимонный торт / Фото 5-Minute Crafts

Покройте его кремом, а затем положите на стенки формы еще крекеры. Выкладывайте десерт слоями, чередуя слой крекеров и лимонную смесь, пока не используете все ингредиенты или не заполните миску.

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Десерт без выпечки / Фото 5-Minute Crafts

Поставьте в холодильник на 2 часа. вытяните и нарежьте ломтиками. Украсьте торт взбитыми сливками, лимонной цедрой или ломтиками лимона. Готово!

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Торт "Карлотта де Лимон" / Фото 5-Minute Crafts