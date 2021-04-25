8 лайфхаків, завдяки яким ваше життя стане простішим

Для того, щоб спростити собі життя потрібно мислити креативно та логічно. У таких випадках можна вигадати класні лайфхаки, завдяки яким буденні справи можна буде виконувати значно легше та швидше.
Якщо ви не можете додуматися до чогось геніального і простого водночас, – скористайтеся нашими порадами.
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1. Совок для наповнення відра
Якщо потрібно наповнити велику ємність, яка не вміщається у раковині водою, можна використати чистий совок для сміття.
Простий спосіб наповнити велике відро водою / Фото Pictolic
2. Швидке охолодження напою
Для того, щоб максимально швидко охолодити напій у пляшці, обгорніть її вологим рушником і відправте у морозильну камеру на декілька хвилин.
Для швидкого охолодження напою використайте вологий рушник / Фото Thesun
3. Розпізнавання ключів
Розрізняти однакові ключі можна після того, як їх пофарбувати лаком для нігтів. Бюджетно, практично, яскраво.
Маркування ключів лаком для нігтів / Фото Kiddyclub
4. Легкий спосіб надути кульки
Фото danielswindlehurst
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5. Заморожування м'ясного фаршу
Для того, щоб під час розморожування фаршу не довелося чекати тривалий час, скористайтеся крутим лайфхаком. Зокрема, у прямокутний пакет відправте невелику кількість фаршу. Рівномірно розподіліть його по всьому пакетику, закрийте або зав'яжіть і в пакеті розділіть на невеликі прямокутники. Перед розморожуванням фарш можна буде легко розділити й взяти потрібну кількість.
Ідеальне заморожування м'ясного фаршу / Фото Suseky
6. Ароматизатор зі звичайних речей
Якщо ви не маєте можливості купити ароматизатори чи саше в шафу, ви можете використати пакетики чаю. Це бюджетно, практично і зовсім не шкідливо.
Ароматизатор з підручних засобів / Фото Animalworld
7. Швидке сушіння взуття
Для того, щоб висушити взуття, можна використовувати наповнювач для котячого лотка. Для цього варто насипати у капронові колготи чи шкарпетки наповнювач і відправити у вологе взуття. За ніч ваші кросівки чи черевики будуть сухими.
Сухе взуття завдяки наповнювачу для котячого лотка / Фото Kapuciner
8. Відсутність шерсті тварин на домашніх речах
Якщо ви маєте домашніх улюбленців, то стикалися, ймовірно, з тим, що від них на всіх речах залишається багато шерсті. Для того, щоб швидко почистити килим чи одяг від шерсті, одягніть гумові рукавички, сприсніть їх лаком для волосся, а потім проведіть по тканині з шерстю. Результат вас вразить.
Для того, щоб почистити речі від шерсті, використовуйте лак для волосся / Фото Brilliantgroup