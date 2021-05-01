Вона збереже продукти в спеку: 5 несподіваних лайфхаків із губкою для миття посуду

Кухонні губки можна використовувати не лише для миття посуду. Вони здатні виконувати й інші функції. Тому, знаючи цікаві лайфхаки, ви зможете економити свій час на кухні, купувати класну альтернативу дорогим речам й навіть тривалий час зберігати продукти.

Ці лайфхаки максимально прості, тому маючи під рукою губки для миття посуду, ви зможете спростити собі життя.

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1. Заморожена губка

Нову губку покладіть у чистий пакет на блискавці. Відправте в морозильну камеру. Коли відправлятиметеся в подорож, візьміть з собою в контейнер з продуктами. Завдяки замороженій губці продукти можуть зберігати ідеальний вигляд та смак ще деякий час.

Лайфхак для зберігання продуктів у дорозі / Фото Airtasker

2. Помита мікрохвильова

Для того, щоб швидко та без зайвих зусиль помити мікрохвильовку, намочіть губку, додайте на неї краплину спеціального мийного засобу і відправте у мікрохвильовку на приблизно 3 хвилини. Після того з легкістю протріть стінки пристрою. Процес миття займе у вас мінімум час.

3. Приємний аромат і антибактеріальний засіб

Якщо ви хочете, щоб губка мала приємний аромат під час миття посуду, додайте до неї краплину ефірної олії. Вона здатна не лише забезпечити свіжість усьому посуду, а й подбати про антибактеріальний захист кожної тарілки.

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4. Засіб для миття у важкодоступних місцях

Замість того, щоб купувати спеціальні щітки для миття важкодоступних місць, трішки по креативне, створіть щось подібне і вам не доведеться витрачати кошти. Це легко, бюджетно і зручно.

Простий спосіб помити у важкодоступних місцях / Фото Himsklad

5. Для прання

Кожна господиня у своєму арсеналі має спеціальні серветки для прання, завдяки яким у пральній машині кольоровий одяг не облазить на інші речі. Роль цих серветок з легкістю виконають губки. Вони значно дешевші та практично завжди є під рукою.

Бюджетна альтернатива серветкам для прання / Фото Apartmenttherapy