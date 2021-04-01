Эти лайфхаки максимально просты, поэтому имея под рукой губки для мытья посуды, вы сможете упростить себе жизнь.

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1. Замороженная губка

Новую губку положите в чистый пакет на молнии. Отправьте в морозильную камеру. Когда будете отправляться в путешествие, возьмите с собой в контейнер с продуктами. Благодаря замороженной губке продукты могут сохранять идеальный вид и вкус еще некоторое время.

Лайфхак для хранения продуктов в пути / Фото Airtasker

2. Вымытая микроволновка

Для того чтобы быстро и без лишних усилий помыть микроволновку, намочите губку, добавьте на нее каплю специального моющего средства и отправьте в микроволновку примерно на 3 минуты. После того с легкостью протрите стенки устройства. Процесс мойки займет у вас минимум времени.

3. Приятный аромат и антибактериальное средство

Если вы хотите, чтобы губка имела приятный аромат во время мытья посуды, добавьте на нее каплю эфирного масла. Оно способно не только обеспечить свежесть всей посуде, но и позаботиться об антибактериальной защите каждой тарелки.

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4. Средство для мытья в труднодоступных местах

Вместо того чтобы покупать специальные щетки для мытья труднодоступных мест, немного по креативте, создайте что-то подобное и вам не придется тратить средства. Это легко, бюджетно и удобно.

Простой способ помыть в труднодоступных местах / Фото Himsklad

5. Для стирки

Каждая хозяйка в своем арсенале имеет специальные салфетки для стирки, благодаря которым в стиральной машине цветная одежда не облезает на другие вещи. Роль этих салфеток с легкостью выполнят губки. Они значительно дешевле и практически всегда есть под рукой.

Бюджетная альтернатива салфеткам для стирки / Фото Apartmenttherapy