Если нет – пора наконец узнать. И не только о том, как быстро и красиво чистить перец. Этими лайфхаками вы будете пользоваться каждый день!

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Быстро почистить

Срежьте верхушку и дно. Поставьте на торец и разрежьте вдоль. Ножом вырежьте сердцевину.



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Освободить от семян

Быстро освободить от семян перчики чили можно. Покатайте стручок между руками – семена отделятся от перегородок.



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Потушить пожар

Если перчик оказался слишком острым, ни в коем случае не пейте воду. Пожар во рту станет еще сильнее. Спасение – в молоке. Молочный белок казеин свяжет капсаицин.



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Снять кожуру

Если нужен перец без кожицы, запеките его в духовке 20 – 30 минут. Запеченный перец положите в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите и оставьте на 15 – 20 минут. Отпаренная кожура легко отдерется руками.





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Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Мальчик или девочка

Переверните перец. Если у него 4 сектора, это "девочка", 3 – "мальчик".



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Прохладно и сухо

Ни в коем случае не храните перец в полиэтиленовом пакете. Уже через два дня он может испортиться. Положите его в бумажный пакет и поставьте в холодильник. В таком виде перцы можно хранить несколько недель.



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Для пикника

На пикнике запеките на костре перцы, баклажаны и томаты. Снимите с овощей кожицу и порежьте крупными кусками. Заправьте рубленым чесноком, маслом, кинзой, базиликом, солью и перцем.



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Яичница с перчинкой

Выложите на раскаленную и смазанную маслом сковороду кольца перца. В каждое вбейте по яйцу. Готовую яичницу поперчите, посолите, присыпьте зеленью и подавайте к столу, приятно удивив близких.



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Много не бывает

Замораживайте на зиму. Кстати, замораживание сохраняет почти все полезные вещества и является лучшим способом длительного хранения любых овощей, фруктов и ягод.