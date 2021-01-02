Сладкоежки в восторге: удивительные работы шоколатье
Шоколад уже давно не просто вкусняшка, но и материал для произведений искусства. Из него делают как маленькие статуэтки, так и большие скульптуры.
Редакция Идеи 24 собрала для вас подборку необычайных скульптур из шоколада.
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7 интересных фактов о шоколаде
- Древние ацтеки считали шоколад "пищей богов".
- Фабрика Cadbury в 1842 году выпустила первую плитку шоколада.
- Для того чтобы изготовить 450 граммов шоколада, необходимо примерно 400 какао бобов.
- Таяние шоколада во рту может привести к более продолжительному эффекту эйфории, чем поцелуй.
- Альфред Хичкок в фильме Psycho использовал шоколадный сироп Bosco для имитации крови в знаменитой сцене в душе.
- Какао-дерево производит примерно 2,5 тысячи бобов.
- Для того чтобы сделать белый шоколад, используют какао масло.
Шоколадные скульптуры, как произведение искусства
Фигура женщины из шоколада / Фото i1.wp.com
"Влюбленные" / Фото chocolate-studio
Шоколадная скульптура с античными мотивами / Фото chocolatery.net
Набор красок из шоколада / Фото reading.com.ua
Статуя из белого шоколада, которая весит 181 килограмм / Фото reading.com.ua
Смотрите видео: как из шоколада изготавливают различные большие скульптуры
Смотрите видео: удивительные скульптуры из шоколада
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