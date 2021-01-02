Шоколад уже давно не просто вкусняшка, но и материал для произведений искусства. Из него делают как маленькие статуэтки, так и большие скульптуры.

Редакция Идеи 24 собрала для вас подборку необычайных скульптур из шоколада. Читайте также Тарталетки с красной рыбой и авокадо: праздничные рецепты 7 интересных фактов о шоколаде Древние ацтеки считали шоколад "пищей богов". Фабрика Cadbury в 1842 году выпустила первую плитку шоколада. Для того чтобы изготовить 450 граммов шоколада, необходимо примерно 400 какао бобов. Таяние шоколада во рту может привести к более продолжительному эффекту эйфории, чем поцелуй. Альфред Хичкок в фильме Psycho использовал шоколадный сироп Bosco для имитации крови в знаменитой сцене в душе. Какао-дерево производит примерно 2,5 тысячи бобов. Для того чтобы сделать белый шоколад, используют какао масло. Шоколадные скульптуры, как произведение искусства

Фигура женщины из шоколада / Фото i1.wp.com

"Влюбленные" / Фото chocolate-studio

Шоколадная скульптура с античными мотивами / Фото chocolatery.net

Набор красок из шоколада / Фото reading.com.ua

Статуя из белого шоколада, которая весит 181 килограмм / Фото reading.com.ua Смотрите видео: как из шоколада изготавливают различные большие скульптуры Смотрите видео: удивительные скульптуры из шоколада