Курячий шашлик з овочами в духовці: легкий рецепт улюбленої страви на стіл

Немає мангалу для приготування шашликів – не пробема. Ми знаємо чудовий спосіб, як зробити це в духовці разом із свіжими овочами.

До рецепту в духовці пропонуємо також пікантний маринад. Разом з м'ясом та овочами – це найароматніша страва для вашого столу.

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Рецепт курячого шашлику з овочами

Інгредієнти:

1,5 кілограма курячої грудинки без кісток або курячих стегон;

2 великі жовті цибулини;

3 болгарські перці;

пів склянки оливкової олії;

4 столові ложки лимонного соку;

1 столова ложка свіжої подрібненої петрушки;

1 чайна ложка солі;

пів чайної ложки перцю;

пів чайної ложки часникового порошку;

12 дерев'яних шпажок.

Приготування

Замочіть 12 дерев'яних шпажок у воді на ніч, щоб вони не підгоріли в духовці. У мисці середнього розміру змішайте олію, лимонний сік, петрушку, сіль, перець і часниковий порошок.

Поріжте курку на шматочки приблизно 2 – 3 сантиметри. Покладіть курячі кубики у контейнер, залийте їх маринадом і закрийте пакет. Руками розімніть курку, щоб переконатися, що вона повністю вкрита маринадом. Поставте в холодильник мінімум на 1 годину, але найкраще 4 – 6 годин.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Поріжте овочі на середні шматочки. Чергуйте овочі та курку на шпажках, роблячи приблизно 12 шампурів.

Викладіть їх на два деко, застелених алюмінієвою фольгою. Запікайте в духовці 25 – 30 хвилин, перевертаючи шпажки. Перевірте, чи курка повністю приготувалася. Можливо, вам потрібно буде готувати ще 5 – 10 хвилин, залежно від розміру шматочків курки.



Шашлик на шпажках з овочами / Фото a dash of megnut