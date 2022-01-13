Курячий шашлик з овочами в духовці: легкий рецепт улюбленої страви на стіл
Джерело:a dash of megnut
Немає мангалу для приготування шашликів – не пробема. Ми знаємо чудовий спосіб, як зробити це в духовці разом із свіжими овочами.
До рецепту в духовці пропонуємо також пікантний маринад. Разом з м'ясом та овочами – це найароматніша страва для вашого столу.
Цікаво Шоколадні млинці з улюбленими ягодами: потіште своїх рідних корисним десертом
Рецепт курячого шашлику з овочами
Інгредієнти:
- 1,5 кілограма курячої грудинки без кісток або курячих стегон;
- 2 великі жовті цибулини;
- 3 болгарські перці;
- пів склянки оливкової олії;
- 4 столові ложки лимонного соку;
- 1 столова ложка свіжої подрібненої петрушки;
- 1 чайна ложка солі;
- пів чайної ложки перцю;
- пів чайної ложки часникового порошку;
- 12 дерев'яних шпажок.
Приготування
Замочіть 12 дерев'яних шпажок у воді на ніч, щоб вони не підгоріли в духовці. У мисці середнього розміру змішайте олію, лимонний сік, петрушку, сіль, перець і часниковий порошок.
Поріжте курку на шматочки приблизно 2 – 3 сантиметри. Покладіть курячі кубики у контейнер, залийте їх маринадом і закрийте пакет. Руками розімніть курку, щоб переконатися, що вона повністю вкрита маринадом. Поставте в холодильник мінімум на 1 годину, але найкраще 4 – 6 годин.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Поріжте овочі на середні шматочки. Чергуйте овочі та курку на шпажках, роблячи приблизно 12 шампурів.
Викладіть їх на два деко, застелених алюмінієвою фольгою. Запікайте в духовці 25 – 30 хвилин, перевертаючи шпажки. Перевірте, чи курка повністю приготувалася. Можливо, вам потрібно буде готувати ще 5 – 10 хвилин, залежно від розміру шматочків курки.
Шашлик на шпажках з овочами / Фото a dash of megnut