Курячий шашлик з овочами в духовці: легкий рецепт улюбленої страви на стіл

13 січня 2022 , 16:47
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Джерело:

a dash of megnut

Немає мангалу для приготування шашликів – не пробема. Ми знаємо чудовий спосіб, як зробити це в духовці разом із свіжими овочами.

До рецепту в духовці пропонуємо також пікантний маринад. Разом з м'ясом та овочами – це найароматніша страва для вашого столу.

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Рецепт курячого шашлику з овочами

Інгредієнти:

  • 1,5 кілограма курячої грудинки без кісток або курячих стегон;
  • 2 великі жовті цибулини;
  • 3 болгарські перці;
  • пів склянки оливкової олії;
  • 4 столові ложки лимонного соку;
  • 1 столова ложка свіжої подрібненої петрушки;
  • 1 чайна ложка солі;
  • пів чайної ложки перцю;
  • пів чайної ложки часникового порошку;
  • 12 дерев'яних шпажок.

Приготування

Замочіть 12 дерев'яних шпажок у воді на ніч, щоб вони не підгоріли в духовці. У мисці середнього розміру змішайте олію, лимонний сік, петрушку, сіль, перець і часниковий порошок.

Поріжте курку на шматочки приблизно 2 – 3 сантиметри. Покладіть курячі кубики у контейнер, залийте їх маринадом і закрийте пакет. Руками розімніть курку, щоб переконатися, що вона повністю вкрита маринадом. Поставте в холодильник мінімум на 1 годину, але найкраще 4 – 6 годин.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Поріжте овочі на середні шматочки. Чергуйте овочі та курку на шпажках, роблячи приблизно 12 шампурів.

Викладіть їх на два деко, застелених алюмінієвою фольгою. Запікайте в духовці 25 – 30 хвилин, перевертаючи шпажки. Перевірте, чи курка повністю приготувалася. Можливо, вам потрібно буде готувати ще 5 – 10 хвилин, залежно від розміру шматочків курки.


Шашлик на шпажках з овочами / Фото a dash of megnut

Автор: Марта Кушка