К рецепту в духовке предлагаем пикантный маринад. Вместе с мясом и овощами – это самое ароматное блюдо для вашего стола.
Интересно Шоколадные блины с любимыми ягодами: порадуйте своих родных полезным десертом
Рецепт куриного шашлыка с овощами
Ингредиенты:
- 1,5 килограмма куриной грудинки без костей или куриных бедер;
- 2 большие желтые луковицы;
- 3 болгарских перца;
- пол стакана оливкового масла;
- 4 столовых ложки лимонного сока;
- 1 столовая ложка свежей измельченной петрушки;
- 1 чайная ложка соли;
- полчайной ложки перца;
- полчайной ложки чесночного порошка;
- 12 деревянных шпажек.
Приготовление
Замочите 12 деревянных шпажек в воде на ночь, чтобы они не подгорели в духовке. В миске среднего размера смешайте растительное масло, лимонный сок, петрушку, соль, перец и чесночный порошок.
Порежьте курицу на кусочки примерно 2 – 3 сантиметра. Положите куриные кубики в контейнер, залейте маринадом и закройте пакет. Руками разомните курицу, чтобы убедиться, что она полностью покрыта маринадом. Поставьте в холодильник минимум на 1 час, но лучше 4 – 6 часов.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Порежьте овощи на средние кусочки. Чередуйте овощи и курицу на шпажках, делая примерно 12 шампуров.
Выложите их на два противня, застеленных алюминиевой фольгой. Запекайте в духовке 25-30 минут, переворачивая шпажки. Проверьте, полностью ли приготовлена курица. Возможно, вам нужно будет готовить еще 5 – 10 минут в зависимости от размера кусочков курицы.
Шашлык на шпажках с овощами / Фото a dash of megnut