Курочка гриль у мультипечі: ідеальний ситний рецепт для цих вихідних
Джерело:інстаграм фуд-блогерки Анни
Не сперечатимемося, курку гриль зараз можна купити ледь не на кожному кроці. Однак ми знаємо трохи модернізований рецепт, за яким м'ясо просто тане у роті, а утворена скоринка – ще хрусткіша.
На допомогу нам приходять сучасні технології. Йдеться зараз про мультипіч. Цей "помічник" на кухні добряще спрощує процес приготування. І ми ведемо до того, що курятину також напрочуд легко запікати у мультипечі. Крім цього, проблема пригорання просто зникає у цьому випадку.
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Рецептом ароматної курочки поділилася фуд-блогерка Анна. Гурмани й просто любителі ситно та смачно поїсти його точно оцінять.
Переваги запікання курки гриль у мультипечі
- Курочка не вариться у власному жирі.
- Олія майже не використовується.
- Мультипечі часто мають технологію видалення жиру.
- Готова страва має до 50% менше насичених жирів.
Курка гриль у мультипечі: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 1 ціла курочка середнього розміру;
- вода для занурення курки;
- 2,5 столові ложки солі;
- улюблені спеції – на ваш смак;
- 2 – 3 лаврових листочки;
- 2 дольки свіжого часнику;
- 1 чайна ложка паприки;
- 0,5 чайної ложки карі;
- 1 чайна ложка олії;
- чорний мелений перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- По усій тушці курки встроміть зубочистки. Завдяки цьому маринад проникне глибше у м'ясо буде соковитішим.
- У глибокій мисці змішайте воду з 2 столовими ложками солі, спеціями, часником та лавровим листям.
- Занурте у маринад курку так, аби рідина повністю її покрила. Відправте у холодильник на 2 – 3 години, а то й на цілу ніч.
- Після цього можна курочку натирати спеціями (не забудьте вийняти зубочистки). Для цього змішайте паприку, карі, 0,5 чайної ложки солі, перець та олію. Цю суміш нанесіть на усю тушку.
- Тепер можна курочку відправляти у мультипіч. Оберіть режим запікання (якщо є, то режим запікання цілої курки) та готуйте 1 годину.
Таке м'ясо ідеально доповнить будь-який гарнір.
Смачного!
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Текст публікації фуд-блогерки Анни
Курочка гриль
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Інгредієнти:
1 ціла курочка
Ванна зі спецій: вода + 2 ст.л. солі + спеції, перчик, лаврові листочки і 2 дольки свіжого часнику.
Для змазування: 1 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. карі ніжний, 1/2 ч.л. солі, 1 ч.л. олії, чорний мелений перець
Приготування:
Є два варіанти приготування: можна з ванною, можна без, з ванною буде соковитіше.
З ванною: курочку протикаємо зубочистками. Для ванни змішайте всі інгредієнти і покладіть в неї курочку на 2-3 години, або на ніч в холодильник.
Вийміть курочку, вийміть зубочистки, змішайте все для змазування курочки перед запіканням і змажте курочку. Можна відразу змазувати і не купати в "ванній з спецій»".
Я готую в мультипечі, викладаю курочку в корзину і вмикаю режим запікання цілої курочки. Олії тут потрібна лише капля до спецій, щоб скоринка була хрумкою.
Усе, за годину курочкою можна смакувати.