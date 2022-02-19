Курочка гриль у мультипечі: ідеальний ситний рецепт для цих вихідних

Не сперечатимемося, курку гриль зараз можна купити ледь не на кожному кроці. Однак ми знаємо трохи модернізований рецепт, за яким м'ясо просто тане у роті, а утворена скоринка – ще хрусткіша.

На допомогу нам приходять сучасні технології. Йдеться зараз про мультипіч. Цей "помічник" на кухні добряще спрощує процес приготування. І ми ведемо до того, що курятину також напрочуд легко запікати у мультипечі. Крім цього, проблема пригорання просто зникає у цьому випадку.

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Рецептом ароматної курочки поділилася фуд-блогерка Анна. Гурмани й просто любителі ситно та смачно поїсти його точно оцінять.

Переваги запікання курки гриль у мультипечі

Курочка не вариться у власному жирі.

Олія майже не використовується.

Мультипечі часто мають технологію видалення жиру.

Готова страва має до 50% менше насичених жирів.

Курка гриль у мультипечі: покроковий рецепт

Інгредієнти:

1 ціла курочка середнього розміру;

вода для занурення курки;

2,5 столові ложки солі;

улюблені спеції – на ваш смак;

2 – 3 лаврових листочки;

2 дольки свіжого часнику;

1 чайна ложка паприки;

0,5 чайної ложки карі;

1 чайна ложка олії;

чорний мелений перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

По усій тушці курки встроміть зубочистки. Завдяки цьому маринад проникне глибше у м'ясо буде соковитішим. У глибокій мисці змішайте воду з 2 столовими ложками солі, спеціями, часником та лавровим листям. Занурте у маринад курку так, аби рідина повністю її покрила. Відправте у холодильник на 2 – 3 години, а то й на цілу ніч. Після цього можна курочку натирати спеціями (не забудьте вийняти зубочистки). Для цього змішайте паприку, карі, 0,5 чайної ложки солі, перець та олію. Цю суміш нанесіть на усю тушку. Тепер можна курочку відправляти у мультипіч. Оберіть режим запікання (якщо є, то режим запікання цілої курки) та готуйте 1 годину.

Таке м'ясо ідеально доповнить будь-який гарнір.

Смачного!

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Текст публікації фуд-блогерки Анни

Курочка гриль

Давно шукали хороший рецепт цілої запеченої курочки? Ви його знайшли! Тому обов‘язково зберігайте

Інгредієнти:

1 ціла курочка

Ванна зі спецій: вода + 2 ст.л. солі + спеції, перчик, лаврові листочки і 2 дольки свіжого часнику.

Для змазування: 1 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. карі ніжний, 1/2 ч.л. солі, 1 ч.л. олії, чорний мелений перець

Приготування:

Є два варіанти приготування: можна з ванною, можна без, з ванною буде соковитіше.

З ванною: курочку протикаємо зубочистками. Для ванни змішайте всі інгредієнти і покладіть в неї курочку на 2-3 години, або на ніч в холодильник.

Вийміть курочку, вийміть зубочистки, змішайте все для змазування курочки перед запіканням і змажте курочку. Можна відразу змазувати і не купати в "ванній з спецій»".

Я готую в мультипечі, викладаю курочку в корзину і вмикаю режим запікання цілої курочки. Олії тут потрібна лише капля до спецій, щоб скоринка була хрумкою.

Усе, за годину курочкою можна смакувати.