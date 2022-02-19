На помощь нам приходят современные технологии. Речь сейчас о мультипечи. Этот "помощник" на кухне упрощает процесс приготовления. И мы ведем к тому, что курятину тоже удивительно легко запекать в мультипечи. Кроме того, проблема пригорания просто исчезает в этом случае.

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Рецептом ароматной курочки поделилась фуд-блогер Анна. Гурманы и просто любители сытно и вкусно поесть его точно оценят.

Преимущества запекания курицы гриль в мультипечи

Курочка не варится в собственном жире.

Масло почти не используется.

Мультипечи часто обладают технологией удаления жира.

Готовое блюдо имеет до 50% меньше насыщенных жиров.

Курица гриль в мультипечи: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 целая курочка среднего размера;

вода для погружения курицы;

2,5 столовых ложки соли;

любимые специи – по вашему вкусу;

2 – 3 лавровых листика;

2 дольки свежего чеснока;

1 чайная ложка паприки;

0,5 чайной ложки карри;

1 чайная ложка растительного масла;

черный молотый перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

По всей тушке курицы воткните зубочистки. Благодаря этому маринад проникнет глубже в мясо будет более сочным. В глубокой миске смешайте воду с 2 столовыми ложками соли, специями, чесноком и лавровыми листьями. Окуните в маринад курицу так, чтобы жидкость полностью ее покрыла. Отправьте в холодильник на 2 – 3 часа, а то и на всю ночь. После этого можно курочку натирать специями (не забудьте вынуть зубочистки). Для этого смешайте паприку, карри, 0,5 чайной ложки соли, перец и растительное масло. Эту смесь нанесите на всю тушку. Теперь можно курочку отправлять в мультипечь. Выберите режим запекания (если есть, то режим запекания целой курицы) и готовьте 1 час.

Такое мясо идеально дополнит любой гарнир.

Приятного аппетита!

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Текст публикации фуд- блогера Анны

Курочка гриль

Давно искали хороший рецепт целой запеченной курочки? Вы его нашли! Поэтому обязательно храните

Ингредиенты:

1 целая курочка

Ванна из специй: вода + 2 ст.л. соли+специи, перчик, лавровые листики и 2 дольки свежего чеснока.

Для смазывания: 1 ч. л. паприки, 1/2 ч.л. карри нежный, 1/2 ч.л. соли, 1 ч.л. масла, черный молотый перец