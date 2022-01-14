Рекомендуємо дотримуватися правил, що наведені нижче. Адже інколи одна дрібниця може зіпсувати чудову страву.

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Найпоширеніші помилки в приготуванні

Смажите часник занадто швидко

Часник швидко пригорає, особливо подрібнений. Тому не додавайте його в сковороду з самого початку. Виняток можна зробити лише в тому випадку, якщо ви готуєте страву з великою кількістю рідини.

Відварюєте або смажите гриби

Щоб гриби не втратили своїх поживних властивостей, вчені рекомендують готувати їх на грилі. Таким чином корисна антиоксидантна активність овочів підвищується.

Відварювання або смаження істотно знижує харчову цінність грибів.

Не чистите помідори від насіння

Чи знаєте ви, що в ресторанах вичищають насіння з помідорів і огірків, перш ніж додавати їх в салат? Якщо цього не зробити, через зайву вологу салат буде в'янути.

Перемішуєте варений рис

Не перемішуйте свіжозварений рис ложкою, інакше з нього почне виділятися крохмаль і страва буде липкою.

Запам'ятайте час приготування. Білий рис вариться приблизно 15 – 25 хвилин, а коричневий – приблизно 45 хвилин.

Ріжете фрукти задовго до вживання

Вітаміни, що містяться у фруктах, такі як вітамін С і багато різновидів комплексу В, руйнуються під дією тепла та світла. Не залишайте нарізані фрукти надовго, якщо хочете, щоб вони були максимально корисними.

Переповнюєте сковороду

Коли ви переповнюєте сковороду, то температура в ній знижується. Не кладіть овочі, крохмаль і м'ясо одночасно. Спочатку обсмажте шматочки м'яса до хрусткої скоринки, а потім додайте інші інгредієнти. Інакше м'ясо стане сухим і жорстким.

Покриваєте бісквітні коржі сметаною

Проблема в тому, що сметана може бути занадто рідкою. Тому тут дуже легко помилитися. Якщо накласти занадто багато крему, то торт "розтягнеться". Якщо ж покласти занадто мало – тісто вбере весь крем. Для бісквітного торта використовуйте заварний або масляний крем.

Додаєте сиру цибулю в салат, не підготувавши її

Фахівці рекомендують спочатку підготувати цибулю, перш ніж додавати її в салати. Замочіть цибулю в крижаній воді на 10 хвилин або злегка посоліть і залиште постояти 10 хвилин.