13 суперових пристосувань для кухні, з якими й ледар захоче готувати

Деякі кухонні прилади настільки зручні та практичні, що їх мріє отримати кожна господиня. Такі пристосування здатні полегшити звичні кухонні справи, скороти час для приготування певних страв і подарувати гарний настрій кожному кулінару.
Оригінальна тертка, прес для сиру, нестандартна качалка для тіста – ці та ще багато іншого кухонного приладдя, яке ви захочете мати, дивіться у нашій добірці.
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1. Прес для тофу, завдяки якому ви зможете мати ідеальну текстуру сиру
Фото girliegirlarmy
2. Оригінальна терка для сиру та цитрусових
Фото amazon
3. Пляшечка для пряної оливкової олії з травами
Фото huffpost
4. Маленька та компактна фритюрниця
Фото vash.market
5. Регульована качалка для тіста з насадками
Фото amazon
6. Контейнер з ситом для зберігання макаронів та зціджування з них води
Фото buzzfeed
7. Освіжувач повітря для холодильника
Фото bulgaria.desertcart
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8. Набір антипригарних мішечків для приготування тостів
Фото amazon
9. Зручний та практичний пристрій для очищення часнику
Фото amazon
10. Простий, але дуже зручний пристрій для подрібнення часнику
Фото amazon
11. Пристрій для чищення та нарізання авокадо на однакові шматочки
Фото amazon
12. Силіконова лопатка з можливістю вимірювати об'єм певних інгредієнтів
Фото amazon
13. Набір універсальних силіконових кришок
Фото bol