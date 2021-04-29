Оригинальная терка, пресс для сыра, нестандартная качалка для теста – эти и еще многие другие кухонные принадлежности, которое вы захотите иметь, смотрите в нашей подборке.

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1. Пресс для тофу, благодаря которому вы сможете иметь идеальную текстуру сыра

Фото girliegirlarmy

2. Оригинальная терка для сыра и цитрусовых

Фото amazon

3. Бутылочка для пряного оливкового масла с травами

Фото huffpost

4. Маленькая и компактная фритюрница

Фото vash.market

5. Регулируемая качалка для теста с насадками

Фото amazon

6. Контейнер с ситом для хранения макарон и сцеживания из них воды

Фото buzzfeed

7. Освежитель воздуха для холодильника

Фото bulgaria.desertcart

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8. Набор антипригарных мешочков для приготовления тостов

Фото amazon

9. Удобное и практичное устройство для очистки чеснока

Фото amazon

10. Простое, но очень удобное устройство для измельчения чеснока

Фото amazon

11. Устройство для чистки и резки авокадо на одинаковые кусочки

Фото amazon

12. Силиконовая лопатка с возможностью измерять объем определенных ингредиентов

Фото amazon

13. Набор универсальных силиконовых крышек

Фото bol