Оригинальная терка, пресс для сыра, нестандартная качалка для теста – эти и еще многие другие кухонные принадлежности, которое вы захотите иметь, смотрите в нашей подборке.
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1. Пресс для тофу, благодаря которому вы сможете иметь идеальную текстуру сыра
Фото girliegirlarmy
2. Оригинальная терка для сыра и цитрусовых
Фото amazon
3. Бутылочка для пряного оливкового масла с травами
Фото huffpost
4. Маленькая и компактная фритюрница
Фото vash.market
5. Регулируемая качалка для теста с насадками
Фото amazon
6. Контейнер с ситом для хранения макарон и сцеживания из них воды
Фото buzzfeed
7. Освежитель воздуха для холодильника
Фото bulgaria.desertcart
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8. Набор антипригарных мешочков для приготовления тостов
Фото amazon
9. Удобное и практичное устройство для очистки чеснока
Фото amazon
10. Простое, но очень удобное устройство для измельчения чеснока
Фото amazon
11. Устройство для чистки и резки авокадо на одинаковые кусочки
Фото amazon
12. Силиконовая лопатка с возможностью измерять объем определенных ингредиентов
Фото amazon
13. Набор универсальных силиконовых крышек
Фото bol