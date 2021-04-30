Відкриваймо Україну разом: небанальні місця для відпочинку на травневі свята

Травневі свята – чудова нагода влаштувати родинний відпочинок. Та якщо ви переконані, що в Україні встигли побачити всі мальовничі локації, пропонуємо завітати у небанальні туристичні місця, які зможуть приємно здивувати відпочивальників.

Своїм списком поділився ведучий Макс Узол. До його рекомендацій увійшли небанальні локації в Україні, які можуть стати ідеальними для травневого відпочинку. Тож пакуйте речі і відкривайте для себе нові місця, де можна провести весняний вікенд.

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7 небанальних локацій в Україні для відпочинку

Гора Пивиха (Полтавщина)

Пивиха розташована біля села Максимівка Полтавської області. Це найбільша гора Південної України, яка славиться своєю мальовничістю. А бонусом для туристів стане закинутий рибгосп, де досі є чимало старих суден, тому фото, зроблені там, точно будуть особливими у вашому альбомі чи соцмережах.

"Унікальність її в тому, що вона стоїть просто на березі Дніпра! Тобто Кременчуцького водосховища. Краєвиди там розкішні! На березі під горою є піщаний пляж, на якому можна пожити в наметах. Під горою – закинутий рибгосп зі старими іржавими суднами. Такий собі "музей корабликів". Сама гора щороку потроху розмивається Дніпром і обвалюється, тому варто побачити, доки вона ще є. А ще на березі повно блакитної глини, яка, кажуть, корисна для шкіри", – розповів Макс Узол.



Гора Пивиха – небанальна локація для відпочинку / Фото Новий канал

Шевченківський гай (Львів)

Та якщо ви шукаєте колоритне місце, в якому по-справжньому відчуєте, якими дивовижними є традиції на Великодні свята, тоді оберіть Шевченківський гай. Він розташований у Львові, а на його території можна знайти як озера з качками і лебедями, так і традиційні дерев'яні будиночки. На свята там проводять різні фестивалі просто неба, тому можна буде взяти участь у співанні гаївок.

"Раджу поїхати туди на Великдень. Це величезна територія з озерцями, лебедями, качками, безліччю зелені, пагорбами, традиційними українськими будиночками та дерев’яними церквами. Там проводять гуляння з конкурсами, іграми, концертом та ярмарком. Навіть якщо цього року святкування не буде, варто просто прийти туди, аби насолодитися природою", – порекомендував Макс Узол.



Шевченківський гай / Фото Твоє місто

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Водяники (Черкащина)

Це одне з наймальовничіших місць, які залюбки порадив Макс Узол. Гірськолижний курорт Водяники навесні і влітку милують чудовими краєвидами туристів. Тут можна зробити ефектні фото на пагорбі, вкритому ромашками і травою. Оселитись відпочивальники мають змогу у дерев'яному готелі з видом на озеро і вітряки. Окрім цього, чудовим бонусом для туристів є Буцький каньйон, розташований неподалік Водяників.



Водяники – ідеальна локація для відпочинку / Фото Новий канал

Палац у Качанівці (Чернігівщина)

Якщо ж ви прихильники серіалу "Кріпосна", неодмінно відвідайте палац у Качанівці. Тут туристи зможуть відчути себе справжніми аристократами, адже атмосфера будівлі з колонами та розкішними залами таки змусить кожного уявити себе багатієм.

"Дуже доглянута будівля з колонами, танцювальним залом з роялем і багатим парком. Свого часу тут "тусили" Шевченко, Гоголь, Глинка та ще багато митців першої величини. Неподалік палацу можна побачити старий цукровий завод просто на озері. До речі, по дорозі на Київ можна ще заїхати у палац Галаганів у Сокиринцях. Там зараз аграрний коледж, але стару архітектуру зберегли", – порадив тревел-блогер.



Палац у Качанівці / Фото Новий канал

"Долина старусів" в Ясногородці (Київщина)

Рекомендуємо також відвідати страусину ферму, яка сподобається не тільки дітям, але й дорослим. На Київщині є великий парк, де можна буде побачити не тільки страусів, але й верблюдів, віслюків, буйволів. Також для туристів можлива оренда будиночка на території комплексу.



"Долина страусів" / Фото Bodo

Ризоположенський чоловічий монастир у Томашівці (Київщина)

Якщо ви думаєте, що монастир – не найкраща локація для мандрівки, тоді поквапимось переконати у зворотному. У Ризоположенському монастирі є велика територія з палацом, мостами і навіть вольєрами з тваринами.

У монастиря величезна і доглянута територія з власним тваринним мініпарком: лами зі страусами бігають, різні декоративні пташки щебечуть. Ще на території є палац Хоєцьких, мости, ротонди, балюстради. Одним словом, взагалі не скажеш, що то монастир,

– розповів Макс Узол.



Куди помандрувати на травневі свята / Фото Новий канал

Жашківський кінний завод (Черкащина)

"Дуже сучасний і красивий кінний завод із готелем для коней. Так, там у коней є готель! Інколи також можна потрапити на змагання з конкуру. Дуже красиво і цікаво. Коли ми там були, випадково потрапили на це видовище і залипли на годину! А ще тут можна побачити малесеньких конячок, яким буквально кілька днів від народження", – додав Макс Узол.



Кінний завод / Фото Новий канал