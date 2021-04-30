Своим списком поделился ведущий Макс Узол. К его рекомендациям вошли небанальные локации в Украине, которые могут стать идеальными для майского отдыха. Поэтому пакуйте вещи и открывайте для себя новые места, где можно провести весенний уикенд.

Интересно Как хорошо отдохнуть даже в дешевом отеле: 7 советов от опытных путешественников

7 небанальных локаций в Украине для отдыха

Гора Пивиха (область)

Пивиха расположена возле села Максимовка Полтавской области. Это самая гора Южной Украины, которая славится своей живописностью. А бонусом для туристов станет заброшенный рыбхоз, где до сих пор есть немало старых судов, поэтому фото, сделанные там, точно будут особенными в вашем альбоме или соцсетях.

"Уникальность ее в том, что она стоит прямо на берегу Днепра! То есть Кременчугского водохранилища. Пейзажи там роскошные! На берегу под горой есть песчаный пляж, на котором можно пожить в палатках. Под горой – заброшенный рыбхоз со старыми ржавыми судами. Такой себе "музей корабликов". Сама гора ежегодно понемногу размывается Днепром и обваливается, поэтому стоит увидеть, пока она еще есть. А еще на берегу полно голубой глины, которая, говорят, полезна для кожи", – рассказал Макс Узол.



Гора Пивиха – небанальная локация для отдыха / Фото Новый канал

Шевченковский гай (Львов)

Но если вы ищете яркое место, в котором по-настоящему почувствуете, какими удивительными есть традиции на Пасху, тогда выберите Шевченковский гай. Он расположен во Львове, а на его территории можно найти как озера с утками и лебедями, так и традиционные деревянные домики. На праздники там проводят различные фестивали под открытым небом, поэтому можно будет принять участие в пении гаивок.

"Советую поехать туда на Пасху. Это огромная территория с озерками, лебедями, утками, множеством зелени, холмами, традиционными украинскими домиками и деревянными церквями. Там проводят гуляния с конкурсами, играми, концертом и ярмаркой. Даже если в этом году празднование не будет, стоит просто прийти туда, чтобы насладиться природой", – порекомендовал Макс Узол.



Шевченковский гай / Фото Твой город

Стоит знать 7 фишек таксистов, о которых вы раньше не знали

Водяные (Черкасская область)

Это одно из самых живописных мест, которые охотно посоветовал Макс Узол. Горнолыжный курорт Водяные весной и летом радуют прекрасными видами туристов. Здесь можно сделать эффектные фото на холме, покрытом ромашками и травой. Поселиться отдыхающие могут в деревянном отеле с видом на озеро и ветряки. Кроме этого, замечательным бонусом для туристов Буцкий каньон, расположенный неподалеку Водяников.



Водяные – идеальная локация для отдыха / Фото Новый канал

Дворец в Качановке (Черниговская область)

Если вы поклонники сериала "Крепостная", непременно посетите дворец в Качановке. Здесь туристы смогут почувствовать себя настоящими аристократами, ведь атмосфера здания с колоннами и роскошными залами таки заставит каждого представить себя богачом.

"Очень ухоженная здание с колоннами, танцевальным залом с роялем и богатым парком. В свое время здесь "тусили" Шевченко, Гоголь, Глинка и еще много художников первой величины. Недалеко от дворца можно увидеть старый сахарный завод прямо на озере. Кстати, по дороге на Киев можно еще заехать во дворец Галаганов в Сокиринцах. Там сейчас аграрный колледж, но старую архитектуру сохранили", – посоветовал тревел-блогер.



Дворец в Качановке / Фото Новый канал

"Долина старусив" в Ясногородке (Киевская область)

Рекомендуем также посетить страусиную ферму, которая понравится не только детям, но и взрослым. На Киевщине есть большой парк, где можно будет увидеть не только страусов, но и верблюдов, ослов, буйволов. Также для туристов возможна аренда домика на территории комплекса.



"Долина страусов" / Фото Bodo

Ризоположенский мужской монастырь в Томашовке (Киевская область)

Если вы думаете, что монастырь – не лучшая локация для путешествия, тогда поспешим убедить в обратном. В Ризоположенском монастыре есть большая территория с дворцом, мостами и даже вольерами с животными.

В монастыря огромная и ухоженная территория с собственным животным минипарк: ламы со страусами бегают, различные декоративные птички щебечут. Еще на территории есть дворец Хоецких, мосты, ротонды, балюстрады. Одним словом, вообще не скажешь, что это монастырь,

– рассказал Макс Узол.



Куда отправиться на майские праздники / Фото Новый канал

Жашковский конный завод (Черкасская область)

"Очень современный и красивый конный завод с отелем для лошадей. Да, там у лошадей есть отель! Иногда можно попасть на соревнования по конкуру. Очень красиво и интересно. Когда мы там были, случайно попали на это зрелище и залиплы в час! А еще здесь можно увидеть маленьких лошадок, которым буквально несколько дней от роду", – добавил Макс Узол.