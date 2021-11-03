Куди покласти кришку бензобака під час заправки: секрет, про який більшість водіїв не знає

Навіть найдосвідченіші водії, які ось уже кілька років їздять на улюбленій машині, знають далеко не всі її можливості та "секрети". Сьогодні, найімовірніше, дізнаєтеся про ще один. Готуйтеся дивуватись!

Йдеться про заправку. Отож, щоразу, звертаючи на АЗС, водію-початківцю (та й не лише) треба згадати, з якої сторони бак, аби під'їхати правильно і не облажатися. Але на цьому все не закінчується.

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Вставивши пістолет, виникає одвічне питання: "куди ж подіти кришку від бака?". Багато хто подумки нарікає, мовляв, розробники не продумали цей момент. Але спішимо вас порадувати. Інженери й цю дрібницю взяли до уваги та реалізували у багатьох машинах. Кріпиться кришка на край самого люка бензобака – там зазвичай є спеціальні прорізи.

Звісно, для більшості це, швидше за все, не відкриття, але деякі автовласники й не здогадувалися про це. Тому радимо вам краще оглянути свій автомобіль.

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А тим часом показуємо кілька наочних прикладів:



Honda Civic Ferio RS / Фото drive2



Volkswagen Polo, ліфтбек / Фото vw-clubs



Subaru Forester SH9 / Фото drive2



Ford Fusion / Фото drive2



Volkswagen Polo 2 2020 / Фото vw-club