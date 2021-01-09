У сучасному світі все більше людей шукають екологічні аналоги звичайним побутовим речам. Деякі речі можна використовувати багато разів, а інші – легко переробляються.

Про еколайфхаки для дому, які збережуть ваше здоров'я та навколишнє середовище, розповідає Ідеї 24.

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Багаторазові вушні палички

Такі палички виглядають так само як і звичні для нас одноразові. Але однією такою паличкою можна скористатися приблизно тисячу разів.

На кінчиках паличок замість звичайної вати розташовані спеціальні картриджі з м'якого медичного силікону. Їх достатньо помити у теплій воді після використання.



Багаторазові палички для вух / Фото rozetka.com

Екологічна трубочка

Таку трубочку можна знайти на просторах інтернету або ж в екологічних магазинах. Це багаторазові металеві трубочки, які продаються зі спеціальною щіточкою для чистки.



Екотрубочка / Фото pexels

Екогорнятко

Це ідеальне рішення для тих, хто любить пити каву або чай. Крім того, багато кафе пропонують знижку, якщо ви зі своїм горням.



Екогорнятко / Фото timtime.com

Бамбукова зубна нитка та щітка

Екологічна щітка та нитка повністю компостується. Починає розкладатися вже через 60 – 90 днів. Крім того, бамбук дуже швидко росте та легко переробляється.



Зубни щітки та інші засоби гігієни / Фото pexels

Металеві палички замість дерев'яних



Багаторазові палички / Фото miot.ua

Натуральні засоби для догляду за волоссям і шкірою

Екозасоби для догляду продаються без пластмасових упаковок. Наприклад, у вигляді мила, яке запаковане у перероблений папір. Також вони не містять великої кількості штучних компонентів (усього 5%).



Натуральні косметичні засоби / Фото pexels

Багаторазові сумки

"Авоськи" або екошопери – це ідеальна заміна пластиковим пакетам. Вони багаторазові, продаються практично в кожному магазині та довговічні.



Багаторазові екосумки / Фото pexels

Ці продукти хоч і екологічні, але вони також впливають на навколишнє середовище, тому варто контролювати їхню кількість.