Круті екологічні аналоги звичайних побутових речей: цікаві ідеї
У сучасному світі все більше людей шукають екологічні аналоги звичайним побутовим речам. Деякі речі можна використовувати багато разів, а інші – легко переробляються.
Про еколайфхаки для дому, які збережуть ваше здоров'я та навколишнє середовище, розповідає Ідеї 24.
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Багаторазові вушні палички
Такі палички виглядають так само як і звичні для нас одноразові. Але однією такою паличкою можна скористатися приблизно тисячу разів.
На кінчиках паличок замість звичайної вати розташовані спеціальні картриджі з м'якого медичного силікону. Їх достатньо помити у теплій воді після використання.
Багаторазові палички для вух / Фото rozetka.com
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Екологічна трубочка
Таку трубочку можна знайти на просторах інтернету або ж в екологічних магазинах. Це багаторазові металеві трубочки, які продаються зі спеціальною щіточкою для чистки.
Екотрубочка / Фото pexels
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Екогорнятко
Це ідеальне рішення для тих, хто любить пити каву або чай. Крім того, багато кафе пропонують знижку, якщо ви зі своїм горням.
Екогорнятко / Фото timtime.com
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Бамбукова зубна нитка та щітка
Екологічна щітка та нитка повністю компостується. Починає розкладатися вже через 60 – 90 днів. Крім того, бамбук дуже швидко росте та легко переробляється.
Зубни щітки та інші засоби гігієни / Фото pexels
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Металеві палички замість дерев'яних
Багаторазові палички / Фото miot.ua
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Натуральні засоби для догляду за волоссям і шкірою
Екозасоби для догляду продаються без пластмасових упаковок. Наприклад, у вигляді мила, яке запаковане у перероблений папір. Також вони не містять великої кількості штучних компонентів (усього 5%).
Натуральні косметичні засоби / Фото pexels
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Багаторазові сумки
"Авоськи" або екошопери – це ідеальна заміна пластиковим пакетам. Вони багаторазові, продаються практично в кожному магазині та довговічні.
Багаторазові екосумки / Фото pexels
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